Carlos Roa: Luis Aragones'i herkes severdi

Arjantin futbolunun unutulmaz isimlerinden olan Carlos Angel Roa, kariyeri boyunca birlikte çalıştığı isimleri değerlendirdi.

Fransa 98'de Arjantin Milli Takımı'nın da kalesini koruyan ve kariyerinin büyük bir bölümünü La Liga'da geçiren eski kaleci Carlos Angel kariyerinin dikkat detaylarını İspanyol basınıyla paylaştı. 2000 yılında kıyametin kopacağına inanan Roa, futbol hayatına bu nedenle ara verdikten sonra kıyamet kopmayınca, geri dönmüştü.

Carlos Roa ne söyledi?

Marca'ya konuşan Arjantinli futbol adamı, Türkiye'de çalışan iki eski teknik direktörü hakkındaki görüşlerini paylaştı:

"Luis Aragones'i herkes seviyordu. Yaptığı konuşmalar çok etkileyiciydi. O konuştuğunda herkes çok dikkatli bir şekilde dinlerdi. Ayrıca oyuncularıyla şakalaşmayı severdi.

"Siz onu hep basın önündeki sert bir teknik direktör olarak gördünüz ancak oyuncularıyla iyi ilişkileri vardı ve tanıdığım herkes ondan iyi bahsediyor."

"Hector Cuper ise sertti. Umarım bu söylediklerimi duymaz ama onu her zaman bir limona benzetirdim çünkü onla konuştuktan sonra yüzünüz limon yemiş gibi ekşi bir hal alırdı.

Sert bir karakterdi ama zamanla oyuncularla ilişkisi gelişti. Sahip olduğu erdemlerden biri her zaman açık sözlü ve net olmasıydı. Takımının sahada ne yapmaya çalıştığını çok açık bir şekilde fark edebilirdiniz."

Valeron'a övgü

Eski takım arkadaşlarına da değinen Roa, bir dönem İspanyol yıldızı Juan Carlos Valeron'un yeteneğine vurgu yapmayı ihmal etmedi:

"Valeron herkesten farklıydı. Mallorca'da herkesin önünde bir numaraydı. Fark yaratan bir oyuncuydu ve büyüleyici bir kalitesi vardı. Antrenman sahasına böyle bir oyuncu geldiğinde diğerlerinden farklı olduğunu hemen anlarsınız.

"Arjantinli ya da Brezilyalı olsa daha fazla tanınır mıydı bilmiyorum ama onunla oynamak büyük bir gururdu. Etkileyici şeyler yaptı. Kariyerinin son döneminde bile büyük bir etkiye sahipti."

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