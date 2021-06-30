"Carlo Ancelotti bana yalan söyledi, menajerlere inanmayın!"

Norveçli forvet, Real Madrid ile anlaşan Carlo Ancelotti'ye "yalan söylediği" için kızgın.

Şubat 2021'de Everton'a transfer olan Josh King, menajeri Carlo Ancelotti'yi kendisine yalan söylemekle suçladı.

29 yaşındaki forvet, Bournemouth ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından ara transfer döneminde Everton ile kısa dönemli bir anlaşmaya vardı.

48'i Premier Lig'de olmak üzere Bournemouth için 53 gol kaydeden King'in Merseyside'da başarılı olması bekleniyordu ancak Ancelotti yönetiminde sadece 11 maçta yedek olarak yer aldı.

Josh King ne söyledi?

Dagbladet'e konuşan King, İtalyan teknik adamın Everton'a transfer olurken kendisine yalan söyleyip söylemediği sorulduğunda şu şekilde yanıt verdi:

"Evet, Ancelotti'nin yalan söylediğine inanıyorum."

"Futbol dünyası böyle. Gerçek dünyanın zirvesine çıkınca bu şekilde oluyor. Ama Everton'a gittiğime pişman değilim."

"Evet, bana yalan söyledi. Ama futbolda zaten dürüst insanlar yok. Oyuncular dışında. Ancelotti ile hiçbir ilişkim olmadı."

"Bana teklif sunulduğunda 18 maçta bir kez görev almama izin verileceğini hiç düşünmedim."

Şu anda serbest olan King, Everton'a gittiğine pişman olmadığını söylüyor:

"Pişman değilim. Şans tanımadılar, eğer oynasaydım ve performansım iyi olmasaydı anlardım."

"Çok daha fazla şans bulacağım bir teklif almıştım ama bana Everton'da oynayabileceğim söylendi."

"Size bir şeyler vaat eden ve oynatacağını söyleyen menajerlere güvenmeyin."

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King'in şu anda bir kulübü yok ancak Avrupa'daki kulüplerle temas halinde.

Ancelotti ise La Liga devi Real Madrid'in başında ikinci dönemini yaşamak için Goodison Park'tan ayrıldı.

Everton, Ancelotti'nin yerine henüz bir menajer getirmedi ancak birkaç isim gündemde.

Eski Liverpool menajeri Rafa Benitez yarışı önde götürüyor gibi görünüyor.

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