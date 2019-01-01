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Bursasporlu taraftarlardan Yusuf Erdoğan'a tepki

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AA
Bursaspor'un sahasında Çaykur Rizespor ile yaptığı maçta taraftarlar tarafından tepki gösterilen Yusuf Erdoğan'ı, Samet Aybaba oyundan aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 12. dakikasında 1-0 geri düşen Bursaspor'un futbolcuları, taraftarlarlar tarafından ıslıklanmaya başlandı.

Sol kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan da 30. dakikadaki bir pozisyonda hata yapınca taraftarlardan tepki aldı.

Bunun üzerine sinirlenip eldivenlerini yere atarak oyundan çıkmak isteyen Yusuf Erdoğan'a teknik direktör Samet Aybaba da tepki gösterdi.

Yaklaşık beş dakika daha oyunda kalan Yusuf, 35. dakikada oyundan alınarak, yerini Burak Kapacak'a bıraktı.

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Direkt soyunma odasına giden tecrübeli futbolcu, daha sonra yedek kulübesine geldi.

 

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