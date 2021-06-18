Manchester United, Sergio Ramos'a kin besliyor

Premier Lig devinin bir stopere ihtiyacı olsa da Sergio Ramos ile geçmişte yaşananları unutmadı.

Manchester United, 2015 yılında yaşananların ardından Sergio Ramos defterini hâlâ kapatmamış gibi görünüyor.

Sergio Ramos, Santiago Bernabeu'daki 16 yıllık kariyerini ardında bıraktı ve Real Madrid'e veda etti.

Uzun yıllar La Liga devinin kaptanlığını üstlenen 35 yaşındaki stoper için artık gelecek planı yapma vakti.

Deneyimli oyuncunun adı Paris Saint-Germain, Manchester City ile anılırken Ramos'u isteyenler listesine Manchester United da yazıldı.

Ancak Premier Lig ekibi bu transfere çok da sıcak bakmıyor gibi.

Manchester United, Sergio Ramos'u neden istemiyor?

Daily Mail'in haberine göre; Manchester United bir stopere ihtiyacı olsa da tercihini Sergio Ramos'tan yana kullanmak istemiyor.

Kırmızı Şeytanlar, İspanyol oyuncu ve kardeşi Rene ile 2015 yılında yaşananları hâlâ unutmadı.

İngiliz ekibi, o dönem Sergio Ramos ile anlaşma sağlamak istemiş ancak görüşmeler yarıda kalmıştı.

Manchester United yönetimi, deneyimli stoper ve kardeşi Rene'nin davranışlarından memnun kalmadı.

Sergio Ramos, COPE ile yaptığı röportajında, şu açıklamaları yapmıştı:

"United'dan bir teklif aldım. Bir süreliğine oraya gitmeyi düşündüm ama Real Madrid her zaman önceliğimdi."

"Büyük kulüplerin ilgisi her zaman iyidir çünkü iyi olduğunuzu gösterir ama kulübüm ve taraftarlar da beni istiyordu."

Sergio Ramos ile başka hangi kulüpler ilgileniyor?

Katar ve Çin ekiplerinin de ilgi gösterdiği Sergio Ramos için Paris Saint-Germain ile Manchester City'nin devrede olduğu biliniyor.

Çok sayıda stopere sahip olan Manchester City'nin Ramos'a soyunma odasında güçlü bir lider ihtiyacı için teklif yapması beklenirken, PSG ise Ramos'u transfer etmesi halinde Marquinhos'u rahatlıkla orta sahada kullanabilecek.

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