Barcelona, Çağlar Söyüncü'yü transfer etmenin planlarını yapıyor

A Milli Takım kadrosunda yer alan birçok oyuncu Avrupa devlerinin transfer listesine girdi.

A Milli Takım formasıyla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Çağlar Söyüncü, Leicester City'de gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirirken bu performans Barcelona'nın da dikkatini çekti.

İspanyol AS'ta yer alan habere göre, Çağlar Söyüncü, Barcelona'nın radarına girdi. Sezon boyunca gösterdiği performansla Premier Lig'in en iyi stoperleri arasında gösterilen 25 yaşındaki oyuncu Leicester City taraftarlarının en sevdiği isimlerin başında geliyor.

Tarzıyla Barcelona'nın efsane ismi Carles Puyol'a benzetilen Çağlar için, İngiliz ekibi 50 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

Hakan Çalhanoğlu ve Berke Özer Atletico Madrid'e mi gidiyor?

Milan ile geçen dört sezonunda ardından serbest kalan Hakan Çalhanoğlu, La Liga'yı bu sezon şampiyon tamamlayan kırmızı - beyazlı ekibin ilgisini çekiyor. Hakan'a henüz resmi bir teklif yapmayan Atletico Madrid, yıldız oyuncunun transferine öncelik olarak bakmıyor.

Son iki sezonu Belçika'da kiralık olarak geçiren Berke Özer de Atletico Madrid'in listesinde yer alıyor. Genç kalecinin menajeri Ömer Koray Uzun, AS'a yaptığı açıklamada İspanyol ekibinin Berke'ye ilgisi olduğunu ancak henüz resmi bir teklif gelmediğini ifade etti.

Zeki Çelik, Sevilla'ya mı gidiyor?

Fransa Ligue 1'de Lille ile şampiyonluk yaşayan Zeki Çelik, gösterdiği performansla sezona damga vuran isimlerden biri oldu. Sevilla Sportif Direktörü Monchi, başarılı oyuncuyu kadroya katmak istiyor.

Ancak finansal yönden zor günler geçiren Sevilla için bu transfer zor görünüyor. Zeki Çelik'in Lille ile iki yıllık daha sözleşmesi bulunurken kulüp en az 15 milyon euro talep edebilir.