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Trabzonspor

Burak Yılmaz'dan futbolu bırakan Onur Kıvrak'a mesaj

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Futbolu bırakma kararı alan Onur Kıvrak için yakın arkadaşı Burak Yılmaz'dan duygusal bir veda mesajı geldi.

12 sezondur Trabzonspor için ter döken ancak bordo-mavili ekipte bu sezon önce kadro dışı bırakılan ve ardından da sözleşmesi feshedilen Onur Kıvrak, futbola veda etme kararı aldı.

Beyaz TV'ye konuşan Onur Kıvrak, ''Trabzonsporlu Onur olarak hatırlanmak istiyorum. Önemli teklifler aldım ama kabul etmedim. Futbolu bırakıyorum'' ifadelerini kullanarak aktif kariyerini bitirdiğini duyurmuştu.

Bu gelişmenin ardından Onur Kıvrak'ın yakın dostu ve eski takım arkadaşı Burak Yılmaz, kişisel Instagram hesabında deneyimli kaleciyle ilgili bir mesaj yayınladı.

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Duygusal kelimelere yer veren Burak Yılmaz, ''Kaptanım, yol arkadaşım... Bağlılık, vefa, fedakarlık, sevda ve adanmışlık ile gelen başarılarının üzerine böyle bir vedayı kabullenmek zor. Bu vedanın beni ne kadar üzdüğünü anlatamam ancak senin neler hissettiğini anlayabildiğim için kararına sadece ve sadece saygı duyabiliyorum. Kaptanım Onur, benim için yaptıkların, sevgin, saygın, yardımseverliğin ve birlikte yaşadığımız her şey için sana çok ama çok teşekkür ederim.'' ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar Trabzonspor'a hizmet eden ve takım kaptanlığı yapan Onur Kıvrak, 2007-08 sezonunda Karşıyaka'dan transfer edilmişti.

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