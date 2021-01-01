Gonzalo Higuain: "Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu en iyi anlayan bendim"

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile yan yana oynayan Gonzalo Higuain, ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

Günümüzdeki herhangi bir futbolcunun hayali Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olmaktır. Her ikisiyle de bunu başaran ise sayılı oyuncu var. Sadece 13 oyuncu bu onura erişti. Ve onlar arasında en çok maça çıkan da Gonzalo Higuain oldu.

Bugünlerde MLS kulüplerinden Inter Miami forması giyen Gonzalo Higuain, Arjantin Milli Takımı'ndan ve Real Madrid ile Juventus'tan takım arkadaşı olan ikiliyi değerlendirdi.

Gonzalo Higuain Messi ve Ronaldo hakkında ne dedi?

La Nacion'a konuşan Higuain, "İkisiyle en çok oynayan futbolcuyum, ikisini de en iyi anlayan kişi bendim" dedi. Higuain ayrıca şu açıklamaları yaptı:

"Cristiano ve Messi'yi anlamak... Bu onların sorunu değil, size kalmış. Neyi sevdiklerini, neleri sevmediklerini, nasıl olduklarını biliyordum. En rahat ve en rahatsız hissettikleri anların farkındaydım."

"Bence benim hakkımda sevdikleri şey, övünmeden bunu nasıl söyleyebilirim bilmiyorum ama, bir maçın yüzde 100'ünde onlarla savaşmaya çalışmamdı. Bu yüzden onlar da yapabileceklerini hissettiler."

"Yanlarında kendilerine muhtaç bir oyuncu varken, hiçbir sorumluluktan muaf olduklarını düşünemiyorlar. Ama benimle, bana güvenebileceklerini biliyorlardı. Onlar tamamen farklı iki oyuncu ve ben her ikisinden de zevk almadım. Ayrıca onlardan bir şeyler öğrenme ayrıcalığına sahip oldum."

Gonzalo Higuain kendi kariyeri hakkında ne dedi?

Higuain, kulüpler düzeyindeki yüksek gol sayılarına rağmen, Arjantin Milli Takımı ile benzer bir performans sergileyemedi. Özellikle, 2014 Dünya Kupası finalinde Almanya'ya kaçırdığı gol ülkesinde halen hatırlatılmaya devam ediyor. Higuain ve takım arkadaşları, ertesi yıl da Copa America'da Şili'ye yenildi. Golcü oyuncu röportajda o günlere de değindi.

"2014 yılına kadar dünyanın en iyi 9 numarasıydım ama Almanya'dan sonra her şey bitti."

"Turnuvadan önce elemelerde dokuz gol atmıştım. Kimsenin bahsetmediği bir şey. Oysa Dünya Kupası'na gitmek için elemelerde gol atmanız gerekiyor."

"Şimdi bütün o eleştirileri ve tacizleri geride bıraktım. Artık istediklerini söyleyebilirler. İnkar etmeyeceğim, bu dürüst olmaz. Acı çektim ve zor zamanlar yaşadım."

"Zamanla Arjantin'de yaptığım şeye daha çok değer verecekler."

Gonzalo Higuain'in kariyeri

River Plate formasıyla kendini gösteren Higuain, 19 yaşında Real Madrid'e transfer oldu.

İspanyol ekibinde yedi sezon geçiren Arjantinli, 255 maçta 118 gol kaydetti. Bu süreçte üç kez La Liga şampiyonluğu yaşadı. Ardından 2013 yazında Napoli'ye geçti. Üç sezonda attığı 91 gol onu Juventus'a taşıdı.

Siyah-beyazı kulüpte geçen ilk iki sezonun ardından Ronaldo'nun transferiyle gözen çıkarıldı. Önce Milan'a, sonra Chelsea'ye kiralandı. Geçen sezonu yine Juventus'ta geçiren Higuain, sezon sonunda Avrupa kariyerini noktaladı ve Inter Miami'ye transfer oldu.