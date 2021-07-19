Burak Elmas: Rachid Ghezzal ile görüştük, istediğimiz herkesle görüşürüz!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı takımın transfer çalışmalarına ilişkin bilgi verirken, taraftarlardan sabırlı olmalarını istedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, başkanlığa seçildiği genel kurulun ardından ilk kez kameraların karşısına çıktı. Sarı-kırmızılı takımın yabancı oyuncu transferlerini PSV maçına yetiştirememesi nedeniyle özellikle sosyal medyada eleştirilerin odağında olan Elmas, transferde aceleci davranmama konusunda kararlı olduklarının altını çizdi.

Burak Elmas ne söyledi?

Transfer döneminde birçok oyuncuyla görüştüklerini ancak sırf taraftarların beklentisi ya da PSV maçının yaklaşıyor olmasından ötürü kulübün geleceğini zora sokacak hamleler yapmayacaklarını belirten Elmas, teknik direktör Fatih Terim ile uyumlu bir şekilde çalıştıklarını söyledi:

"Fatih Terim ile üç senelik anlaşma yaptık ve bu anlaşmayı transfer döneminin sonunda duyuracağız. Galatasaray geçmiş dönemde oyunculara oldukça büyük ve ağır kontratlar vermiş ve bu durum bizi zorluyor. Bütçemizin yüzde 48'ini dört oyuncunun maaşına ödüyoruz."

"Söz verdik diye çok büyük maliyetli oyuncularla imza atmıyoruz. Galatasaray'ın önündeki dört senesini düşünüyoruz. Barış Alper Yılmaz transferi bizim yapmak istediğimiz tarzda bir transfer."

"Sol bek için Kurzawa, Alioski ve van Aanholt ile görüşmeler yaptık, şartları bize uyar mı bakıyoruz. Takımdan ayrılmasına mecbur olduğumuz isimler var. Bu oyuncularla ben bire bir görüştüm, teklif bekliyoruz."

"Ghezzal ile görüştük"

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonlukta başrolü oynayan Rachid Ghezzal ile de temas kurduklarını belirten Elmas, Gedson Fernandes'i de yeniden kadroya katmak istediklerini belirtti:

"Stanciu için kulübünün başkanıyla görüştüm ama şu an ödeyebileceğimiz ve onların istediği rakam arasında fark var. Gayet güzel konuştuk ama ilerleyen günler ne getirir bilemiyorum."

"Gedson için Benfica ile görüşüyoruz, hocamız da Rui Costa ile yani oranın yeni başkanıyla görüşüyor. Bir kulübümüzün, resmi bir şekilde Gedson için ciddi bir bonservis ödeme isteği oldu. Centilmenliğin karşılıklı olması gerekir."

"Ghezzal ile bir görüşme gerçekleştirdik. Hocamızın isteği doğrultusunda istediğimiz her oyuncuyla görüşürüz. Görüştüğümüz birçok oyuncu var. En iyilerini kadroya katmak için çalışıyoruz."

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