Kylian Mbappe'nin PSG ile sözleşme yenilememe nedeni belli oldu

Paris Saint-Germain ile sözleşme yenilemeye yanaşmayan Kylian Mbappe'nin gözü Devler Ligi'nde.

Fransa'dan ayrılmayı düşünen Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek bir projenin üyesi olmak istiyor.

PSG ile sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek olan yıldız, yeni bir anlaşma yapmayacağını kulübe iletmişti.

Paris ekibi, Mbappe ile sözleşme yenilemenin yollarını arasa da Dünya Kupası sahibini çeken başka projeler var.

Mbappe, PSG ile neden sözleşme yenilemiyor?

L'Équipe'in haberine göre; Kylian Mbappe'nin Paris ekibinden ayrılma kararı almasının nedenlerinden biri PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek bir proje sunmaması.

Sportif direktör Leonardo'nun planı, transfer döneminde Achraf Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma ve Sergio Ramos'u kadroya katmaktan ötesini içermiyor.

Mbappe bu nedenle takımdan ayrılmayı kafasına koydu.

PSG, Kylian Mbappe hakkında ne düşünüyor?

22 yaşındaki oyuncu, Paris ekibinden kopmak isterken Fransız devi ise genç yıldızı ikna etmenin yollarını arıyor.

Marca’nın haberine göre; PSG, Kylian Mbappe'yi ikna edebilmek için dudak uçuklatan bir teklif yapmayı planlıyor.

Maaşındaki artış Mbappe'yi PSG'de tutar mı?

Yıllık ücretindeki artışla birlikte Mbappe'nin kazancı Neymar'ın kazancına eşit bir seviyeye çıkacak.

Ancak bu plan genç golcüyü takımda tutmak için yeterli olmayabilir.

Mbappe, futbola dair hedeflerini PSG’de gerçekleştiremeyeceğini düşünüyor ve transfer olmaya sıcak bakıyor.

Muhammed Henni: Mbappe, Real Madrid ile anlaşacak

Karim Benzema ile yakın arkadaş olduğu bilinen Youtuber Muhammed Henni, Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olacağını iddia etti.

Youtube hesabından transferi duyuran Henni, kaynağının tartışılmaz bir isim olduğunu söyledi.

PSG, Mbappe'nin kardeşine imza attırdı

Fransız devi Kylian ile henüz anlaşamasa da kardeşi Ethian'a sözleşme imzalattı.

Planları arasında genç yetenekleri kadroya katma düşüncesi olan Fransız devi, 15 yaşındaki Ethian Mbappe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

EURO 2020'nin en değerlisi Kylian Mbappe

2020 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden oyuncular arasında piyasa değeri en yüksek isim, 189 milyon euro ile Kylian Mbappe oldu.

KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre, EURO 2020'deki en değerli 10 oyuncunun tahmini bonservis bedellerinin toplamı, 1 milyar 189 milyon euro olarak hesaplandı.

22 yaşındaki Fransız forvet Mbappe'nin 189 milyon euro ile başı çektiği listenin 2 ve 3. sırasında, İngiliz yıldızlar Harry Kane (127 milyon euro) ve Marcus Rashford (121 milyon euro) yer aldı.

Listede İngiltere'den 4, Belçika'dan 2, Fransa, Hollanda, Almanya ve Portekiz'den ise birer futbolcu bulunuyor.

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