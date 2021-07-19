Bayern Münih, Barcelonalı üç isim için fiyat sordu

Bundesliga devi Bayern Münih, bonservisi Barcelona’da bulunan üç isim için fiyat soruşturuyor.

Hansi Flick’in ayrılmasının ardından göreve genç teknik adam Julian Nagelsmann’ı getiren Bayern Münih, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Kadrosuna bir sağ bek katmak isteyen ve geçtiğimiz günlerde adı Denzel Dumfries ile anılan Alman ekibi, Barcelonalı sağ beklerle de ilgileniyor.

Neler yaşandı?

Mundo Deportivo’nun haberine göre Bayern Münih, Barcelona’nın kadrosundaki üç sağ bek için de Katalan ekibine fiyat sordu.

Bayern Münih; Sergino Dest, Sergi Roberto ve Emerson Royal’den birini transfer etmeye sıcak bakıyor.

Barcelona’nın geride bıraktığımız sezonda iyi bir performans gösteren Sergino Dest’i bırakmasına pek ihtimal verilmiyor. Barcelona formasını 41 maçta terleten oyuncu, üç gol bir asistlik bir performans göstermişti.

Yeni transfer Emerson da transfer olduğunda kendisini Camp Nou’da kanıtlamak istediğini dile getirmişti. Ayrıca Koeman da bu transferden memnun olduğunu ifade etmişti. Geçen sezon Real Betis formasıyla 38 maçta görev yapan Brezilyalı sağ bek, iki gol atarken dört de asist yapmıştı.

Ayrıca Barcelona, içinde bulunduğu maddi durumdan ötürü Sergi Roberto’nun da kontratında indirimde gitmek veya oyuncuyu satmak istiyor. Ancak Roberto, Bundesliga’da forma giymeye pek de olumlu yaklaşmıyor.

Orta sahada da forma giyebilen Sergi Roberto, 2020 - 21 sezonunda 20 maçta süre alırken bunların yalnızca 12’sine ilk 11’de başlamıştı.

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