Giuseppe Meazza Stadyumu'nda sahne hazır: Inter ve Como, Coppa Italia yarı finalinin kaderini belirleyecek ikinci maçta karşı karşıya geliyor; finalde yer alma şansı ise bu maçın sonucuna bağlı.

VPN ile Inter - Como maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

Inter - Como maçının başlama saati

Inter - Como maçı 21 Nisan saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

İlk maçta yaşanan gergin 0-0 beraberliğinin ardından iki takım arasındaki denge hâlâ çok hassas; bu durum Milano'da heyecan verici bir karşılaşmanın sahnesini hazırlıyor. Inter, Serie A'da yeniden ritmini yakalayarak ligdeki güçlü performansının verdiği güvenle bu maça girerken, Como ise sezonun başlarında etkileyici yenilmezlik serisini besleyen istikrarı yeniden yakalamayı hedefliyor.

Deplasman golü kuralı olmadığı için, 90 dakika sonunda skorun değişmemesi halinde uzatma veya penaltı atışları ihtimali yüksek olduğundan, kontrolü ele geçirmek için her iki takımın da üzerindeki baskı oldukça büyük.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Ev sahibi takımın hazırlık sürecinde sakatlık endişeleri ön plana çıktı. Cristian Chivu, kaptan Lautaro Martinez, forvet Marcus Thuram ve savunma oyuncusu Alessandro Bastoni'nin durumunu takip ediyor, ancak Carlos Augusto'nun cezasının sona ermesi savunma rotasyonuna zamanında bir destek sağlıyor.

Como, kadrosu büyük ölçüde eksiksiz olarak maça çıkacak, ancak Sassuolo karşısında tökezledikleri son dönemdeki form düşüşünü tersine çevirmek için istekli. Takım, turnuvanın başlarında elde ettiği önemli galibiyetleri içeren dirençli deplasman performansının bu önemli sahnede kendilerine fayda sağlamasını umuyor.

Her iki takım da bu maçın tarihsel öneminin farkında. Inter, yıllar boyunca hakimiyet kurduğu bu turnuvada bir kez daha finale çıkmayı hedefliyor ve son lig galibiyetlerinin momentumunu, ev sahibi taraftarlarının önünde kararlı ve acımasız bir performansa dönüştürmeyi amaçlıyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Inter vs Como Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör C. Chivu Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör C. Fabregas

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Bugün Inter - Como maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir güvenilir VPN hizmetine üye olun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: