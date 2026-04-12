Serie A şampiyonluğunun peşinde olan Inter Milan, Şampiyonlar Ligi’ne katılma umudu taşıyan Como ile, Coppa Italia yarı final maçlarının iki ayağı arasında yer alan bir lig karşılaşmasında karşı karşıya gelecek; bu durum, zaten yüksek riskli olan bu mücadelede heyecanı daha da artırıyor.

Como - Inter maçının başlama saati

Serie A - Serie A Stadio G. Sinigaglia

Como - Inter maçı 12 Nisan'da 14:45 EST ve 19:45 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Inter Milan, geçtiğimiz hafta sonu nadir görülen bir tökezlemenin ardından etkileyici bir şekilde toparlandı ve Roma’yı 5-2 mağlup ederek Serie A’nın zirvesinde rahatça oturmasının nedenini bir kez daha gösterdi. Lautaro Martinez, sakatlıktan rüya gibi bir dönüş yaptı; San Siro’da maçın ilk dakikasında gol attı ve daha sonra Hakan Çalhanoğlu’nun muhteşem bir uzak mesafe vuruşuyla geceye damga vurmasının ardından kritik üçüncü golü kaydetti. Marcus Thuram, iki asistin yanı sıra bir kafa golüyle kendi olağanüstü performansını taçlandırdı ve Cristian Chivu'ya eski kulübü karşısında unutulmaz bir galibiyet yaşattı.

Bu sonuç, AC Milan'ın Napoli'ye yenilmesiyle birleşince, Inter'i en yakın rakiplerinden 7 puan önde bırakıyor ve ligin bitmesine 7 hafta kaldı. Tarih, Inter'in çok avantajlı bir konumda olduğunu gösteriyor - bu yüzyılda bu aşamada 70 veya daha fazla puana sahip bir takımın Scudetto'yu kazanamadığı sadece bir kez oldu. Chivu'nun ilk sezonunda, bu ayın sonlarında Como ile oynanacak Coppa Italia yarı finali de sonuçlanacak ve Inter, lig ve kupa ikilisini bile kazanabilir.

Bundan önce Inter, geçen ayki ilk maçın golsüz berabere bittiği Stadio Sinigaglia'ya geri dönmek zorunda. O maçta Como topun daha fazla hakimiyetindeydi ve daha iyi fırsatlar yarattı, ancak Inter'in son lig karşılaşmalarındaki üstünlüğü açık: Como'nun üst lige dönüşünden bu yana 3 maçta üst üste galip geldi ve toplamda 8-0'lık bir skor elde etti.

Cesc Fabregas’ın takımı, Şampiyonlar Ligi’ne katılma yarışı içinde yer alıyor ve Avrupa’nın en prestijli turnuvasına katılmak için Juventus, Roma ve Atalanta ile mücadele ediyor. Beş maçlık galibiyet serisi, bu hafta başında Udinese’de oynanan ve 0-0 berabere biten maçla sona erdi; ancak Sinigaglia’da üst üste üç galibiyet ve bu seride attıkları on golle iç saha performansları hâlâ güçlü. 2026 yılı şu ana kadar olağanüstü geçiyor ve Avrupa kupalarına katılmayı garantilemek tarihi bir başarı olacaktır. Ancak zorluk, Fabregas'ın teknik direktör olarak Inter'i henüz yenememiş olması ve top hakimiyetine dayalı yaklaşımının, Nerazzurri'nin tecrübesi ve acımasızlığı karşısında sık sık zorlanıyor olmasıdır.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Inter'in kadro haberleri oldukça net; Yann Bisseck, kadroda yer almayan tek oyuncu. Como tarafında ise Fabregas, hafif sakatlıklarını atlatmak üzere olan gelecek vaat eden iki genç İspanyol oyuncusu, Jesus Rodriguez ve Jacobo Ramon'u tekrar kadroda görmek istiyor. Ancak Jayden Addai, kesin olarak kadroda yer almayacak.

Como'nun Aralık 1985'ten beri Inter'i yenemediğini hatırlamakta fayda var, ancak o zamandan bu yana durum önemli ölçüde değişti. Yeni yatırımlar ve yenilenen hırsla desteklenen Como, çok daha tehlikeli bir rakip haline geldi ve kısa bir süre önce imkansız gibi görünen şekillerde lig liderini zorlayabilecek duruma geldi.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Kafa kafaya rekoru

Puan durumu

