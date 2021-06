Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'daki tahtına aday

Vatandaşının ayak izlerini takip eden Bruno Fernandes, artık Old Trafford’un yeni gözdesi.

Oyunun birçok alanında Cristiano Ronaldo’yu örnek aldığını itiraf etmekten çekinmeyen Bruno Fernandes, tıpkı onun gibi bir Manchester United ikonuna evriliyor.

Dünya yıldızlığına giden yolda basamakları Manchester United formasıyla tırmanmaya başlayan Cristiano Ronaldo, Ballon d’Or’u ve Şampiyonlar Ligi’ni beşer kez kazanarak, hem bireysel anlamda, hem de takım olarak futbolun zirvesine çıktı.

Sürekli kendini geliştirmeyi şiar edinen Bruno Fernandes, 36 yaşındaki Ronaldo’nun açtığı yoldan ilerlemeyi sürdürüyor.

Cristiano Ronaldo'nun izinde

Manchester United için ter döken Portekizli yıldızlar silsilesinin son üyesi olan Fernandes, kulübün resmi sitesine verdiği röportajda, idolü ve Portekiz milli takımından takım arkadaşı Ronaldo’yu nasıl örnek aldığını anlattı.

“Çocukken favori oyuncum Cristiano’ydu. Bunu herkes biliyor.”

“Cristiano milli takımda adını ilk duyurmaya başladığında, Portekiz Euro 2004’e ev sahipliği yapmıştı. O zaman dokuz yaşındaydım. Kendi evimizde kaybettiğimiz finali hiçbirimiz unutamıyoruz. Onu maçtan sonra ağlarken gördüm. Parlamaya başlayan genç bir yetenekti.”

“Farklı pozisyonlarda oynuyoruz, yani sebep bu değil. Her gün sergilediği çalışkanlık, sahip olduğu mantalite, her maçta %100’ünü sahaya yansıtması, bunlar bana motivasyon kaynağı oldu. Daha iyisini yapmalıyım diye düşündüm. Her maçta goller atmasına rağmen, hep daha iyi olmaya çalışıyordu.”

"Cristiano'nun bile kötü maçları vardı"

“Benim mantalitemi, nasıl bir oyuncu olmak istediğim sorusu şekillendiriyor. İyi bir sezon geçiren, ama iniş çıkışları olan bir oyuncu mu olmak istersiniz, yoksa her zaman zirvede kalan bir oyuncu mu? Elbette kötü maçlarınız olacaktır, herkesin kötü maçı olur, Cristiano’nun bile. Ama mesele, kötü bir maçın ardından ayağa kalkabilmek.”

“Geçen maç iyi oynamadım, bu kez daha iyisini yapmalıyım, diye düşünmek, her gün daha iyiye gitmeye çalışmak, işte benim düşünce tarzım bu. Bu sayede kendimi geliştirebiliyorum.”

İkinciliğe tahammülü yok

Fernandes de Ronaldo gibi tükenmek bilmeyen bir hırsa sahip. 26 yaşındaki oyuncu, Manchester United’da bir numara olmak istediğini sürekli dile getiriyor.

Kırmızı Şeytanlar’ı yeniden zirveye taşımak için elinden geleni yapan Fernandes, 2020/21 sezonunu 28 gol ve 18 asistle tamamladı.

Ne yazık ki bu muazzam performans dahi şampiyonluğa ulaşmalarına yetmedi. Ole Gunnar Solksjaer planlarını yeniden yapmak zorunda kalacak.

Basında, Ronaldo’nun da bu planların bir parçası olabileceğine dair haberler yer almıştı. Juventus ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun Ada’ya dönüp dönmeyeceği konusunda henüz net bir gelişme yaşanmadı.

