Brezilyalı orta saha Philippe Coutinho neden Barcelona'dan ayrılamıyor?

Philippe Coutinho'nun ülkesi Brezilya'ya olası dönüşü, Barcelonalı yıldızın yüksek maaş talepleri nedeniyle çıkmaza girdi.

Yıldız orta saha, Camp Nou'da huzursuz bir görüntü sergilerken yeni bir kulüpte oynamak için hevesli.

Ancak Barcelona’da aldığı maaş, Coutinho’nun Serie A'nın dev takımlarına transfer olmasını bile neredeyse imkansız hale getiriyor.

Farklı kulüpte, aynı ücreti almak istiyor

GOAL, Coutinho'nun Barcelona’da geçirdiği üç buçuk kötü sezonun ardından İspanya’dan ayrılmak istediği bilgisine ulaştı.

Coutinho, Barcelona'nın 2021-22 planlarında çok önemli bir yere sahip, ancak yine de İspanyol ekibi Coutinho'nun ayrılma isteğine olumlu yaklaşıyor.

Bazı Brezilya kulüpleri, yıldız orta sahayı transfer etmek için nabız yoklasa da onu eve döndürmek için yeterli maddi imkanları sunamıyor. Bu yüzden, Coutinho’nun takımdan ayrılma ihtimali zayıf.

Brezilyalı futbolcu, Barcelona'da yılda 15 milyon euro kazanıyor ve bu maaşı transfer olacağı başka bir kulüpten de kazanmak istiyor.

Böyle bir rakam, Brezilya’ya dönmesi halinde onu ülkesinin en fazla kazanan futbolcusu yapacak. Ancak ülkenin en zengin takımlarından olan Flamengo, Corinthians ve Palmeiras gibi ekipler bile bu ücret yükünü kaldırmakta zorlanabilir.

Premier Lig’den talipler çıkması halinde Liverpool’un eski yıldızının İngiltere’ye dönme ihtimali de var, ancak transferin önünü kapatan tek sorun Coutinho’nun aldığı 15 milyon euro’luk ücret.

Büyük resim

Coutinho, Anfield'da geçirdiği etkileyici beş yılın ardından Camp Nou'ya dünyanın en değerli orta saha oyuncularından birisi olarak geldi.

Ancak şu anda 29 yaşında olan Brezilyalı, İspanya’da bir türlü istenilen performansa ulaşamadı ve 2019-20 sezonunda Bayern Münih'e kiralık olarak gönderildi.

Yaşadığı diz sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalan Coutinho, kulübün bu sezonki planlarında daha büyük bir rol oynuyor.

Brezilyalı yıldız, bu sezon Barcelona formasıyla 18 Lig maçının 16'sında yer alırken iki gol kaydetti.

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