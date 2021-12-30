İngiliz efsanesinden Manchester City oyuncusu Jack Grealish'e sert eleştiri: "Sahada korkak gibi görünüyor"

Alan Shearer, Jack Grealish'i Brentford'a karşı maç içerisinde sürekli saklandığı için eleştirdi ve 100 milyon sterlinlik imzanın hakkını vermediğini iddia etti.

Brentford'u Phil Foden'ın muhteşem golüyle 1-0 yenen Manchester City, Premier Lig'in zirvesinde bulunuyor. City, aldığı skorla ikinci sırada bulunan Chelsea’nin sekiz puan farkla önüne geçerken Shearer, Grealish hakkında eleştirilerde bulundu.

İngiliz Milli Takımı’nın eski golcüsü, yazın tüm zamanların İngiliz transfer rekorunu kıran Grealish'in, Manchester City'de kendisini daha fazla ifade etmesini ve korkusuzca oynamasını istiyor.

Pep Guardiola tarafından sahte dokuzlu olarak görevlendirilen Grealish'in, City’e katıldığından beri performansı hayal kırıklığı yaratıyor. Birçok insan, onun eski parıltısını kaybettiğine inanıyor.

Brentford'a karşı sergilediği performans hakkında konuşan Shearer, Grealish'in 'basit' oynadığını ve kendisini takımın etkili oyuncularından birisi olarak kabul ettiremediğini düşünüyor.

Ne söylendi?

Amazon Prime'ın maç sonrası analizinde konuşan Shearer, "Grealish'in yaptığı her şey fazlasıyla basitti.

“Kendisini göstermekten ve maç içerisinde riskli kararlar almaktan uzaktı. Sahada, korkak gibi görünüyor. Bu durum, yalnızca Grealish’ten kaynaklanıyor.

“Grealish’in, top onlarda olmadığında oyunun defansif bölümünde olmasını anlayabiliyorum. Ancak, Manchester City takımında kendisini daha fazla ifade edebileceği birçok alan var.

“Aston Villa'daykenrakiplerine tehlike saçan görüntüsünde değil. İki ya da üç kişiyi geçiyor ve bir faul kazanıyor. Sonra şut çekiyor. Çok da fazla bir şey yapmıyor.

“Maç boyunca sadece dört ya da beş kilit pas atma girişimi oldu. Bu takımın yıldızı olmak istediğini söylüyor, ancak bu şekilde oynayarak etkili bir oyuncu olamaz” dedi.

"Kalitemi göstereceğim"

Jack Grealish, kendisine yöneltilen eleştirilere şu şekilde cevap vermişti:

“City'nin, benim için 100 milyon sterlin ödemesi benim suçum değil, ama size kalitemi göstereceğim.”

Alan Shearer, İngiliz futbolcunun bu sözlerini hatırlatarak kalitesini göstermesi gerektiğini savunuyor.

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