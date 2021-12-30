Premier Lig'deki son maçında pazartesi günü Newcastle United ile 1-1 berabere kalan Manchester United’ın performansı taraftarlarını yeniden hayal kırıklığına uğrattı.

Newcastle maçının ardından yoğun eleştiri alan futbolcular, Alman menajer Rangnick tarafından da daha fazla baskı yapılması konusunda uyarılmıştı.

Manchester City’de şampiyonluk yaşayan Nigel de Jong, Manchester United’ın performansını değerlendirdi. Hollandalı eski futbolcu, bazı United oyuncularının soyunma odasında sıkıştırılması gerektiğini vurguladı.

Arsenal menajeri Mikel Arteta'nın, Pierre-Emerick Aubameyang'ı kaptanlıktan almasına işaret eden Hollandalı eski futbolcu, kulüpte radikal kararların alınması gerektiğini savundu.

United’da, bazı oyuncuların yerlerinin doldurulamadığını söyleyen De Jong, bu nedenle net kararların alınmasının zor olduğunu da ekledi.

Ne söylendi?

Nigel de Jong, Ladbrokes'a yaptığı açıklamada: “Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal’ın kulüp kaptanı olmasına rağmen disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

“Kaptan olmasına rağmen bir hata yaptı, ancak kaptan olması cezalandırılmasına engel değildi. Arteta da böyle düşündü ve onu kadro dışı bıraktı.

“Bu durum, Manchester United'da görmediğiniz bir şey.

“Pep Guardiola yakın zamanda Jack Grealish ve Phil Foden konusunda bunu yaptı ve iki oyuncusunu kadro dışı bıraktı.

"Bu, kulüpteki herkesi aynı noktada buluşturmak için çok önemli bir durumdur. Bazen böyle kararlar alarak tüm takıma mesaj verirsiniz.

“United, şu anda bu tür radikal kararlar alamıyor. Belli ki bazı oyuncularının yerlerine koyacak kadar iyi futbolcuları yok" dedi.

De Jong, bazı oyunculara net hatırlatmalar yapılması gerektiğini söyledi ve şunları ekledi:

“Rangnick'in bazı futbolcuları soyunma odasında sıkıştırıp, ‘Seni, önümüzdeki iki hafta görmek istemiyorum' demekten korkmaması gerekiyor. ‘Git ve bazı şeyleri düşün. Ne zaman geri dönmeye hazır olduğunu düşünürsen dön’ demesi lazım.

“23 yaş altı takımında oynayan formaya aç ve hevesli bir çocuğun, takıma yarar sağlamayan yıldız bir oyuncudan daha fazla katkı vereceğini düşünüyorum.”

Premier Lig'de 17 maçın ardından 28 puan toplayabilen Manchester United; 3 maç fazlası olan lider Manchester City’nin 22 puan gerisinde 7. sırada yer alıyor.

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