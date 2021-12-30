Çin hükümetinden, 'topluma iyi örnek olmak' için futbolcularına şaşırtan bir yasak geldi

Çin, "topluma iyi bir örnek" olmaları açısından futbolcuların dövme yaptırmalarını istemiyor. Bu konuda baskı yapan hükümet yetkilileri, oyucuların var olan dövmelerini silmelerini veya maça çıkarken kapatmalarını talep ediyor.

Yetkili makamlar ayrıca, Çin Süper Ligi'ndeki oyuncular ve ülkenin milli takımı için seçilen yıldızların daha fazla dövme yapmalarını yasakladı.

Çin Milli Takımı'nın ve Guangzhou'nun defans oyuncusu Zhang Linpeng'in, milli maçtan önce dövmelerini saklaması istenmişti. Çin hükümetinin, bu olayın ardından böyle bir karar aldığı vurgulanıyor.

Ne oldu?

Dövme yapan yüksek profilli oyuncuların artan yüzdesinin ardından, Çin Spor Genel İdaresi (GAS) diğer futbolcuların daha fazla dövme yaptırmasını engellemek için harekete geçti.

Örgüt, yayınladığı bir bildiride, ”Her düzeydeki milli takımlar, yönetim önlemlerinin ilgili gerekliliklerini sıkı bir şekilde uygulayacaktır" diyerek, Çin Futbol Federasyonu'nun ihlalde bulunan milli takım oyuncularına disiplin cezası vereceğini de sözlerine ekledi.

"Çinli futbolcuların, bu konuya olumlu yanıt göstererek toplum için iyi bir örnek oluşturacağını düşünüyoruz. Milli takım ve U23 milli takım sporcularının yeni dövme yaptırmaları kesinlikle yasaktır ve dövme yaptıranların dövmelerini silmeleri talep edilecektir.”

Çin, Dünya Kupası'na katılabilecek mi?

GAS'tan gelen ek talimatlarda, Çin hükümetinin futbolcuların vatansever eğitimini güçlendirmek için ideolojik ve politik eğitim faaliyetlerini de desteklediği belirtildi:

"Verilen emirlerin görev, sorumluluk ve onur duygusunu geliştireceğini ve mükemmel bir oyun stiliyle çok iyi bir milli takımın oluşturulacağına inanıyoruz.”

Yayımlanan bu kararlara rağmen, Çin Milli Takımı AFC B Grubu'nda beşinci sırada yer alıyor.

Çin; Kore ve Japonya ortaklığında 2002'de düzenlenen Dünya Kupası’ndan bu yana turnuvaya katılamadı ve Katar 2022'de de yer almaları şimdilik zor gibi görünüyor.

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