Bosnalı golcü Edin Dzeko: "İşte bu yüzden İnter'deyim"

İnter'in Boşnak yıldızı Edin Dzeko, Şampiyonlar Ligi'nde kendi evlerinde oynadıkları Shakhtar Donetsk maçında 2 gol atarak takımının 2-0'lık galibiyetinde başrol oynadı.

Bosnalı yıldız golcüye göre, İnter onu bu maçlarda gol atması için aldı.

Edin Dzeko, Ukrayna ekibine karşı harika bir performans sergiledi ve Shakhtar Donetsk ağlarına iki gol birden bıraktı.

Bosnalı yıldızın golleriyle maçı kazanmayı başaran İnter, maç fazlasıyla grupta Real Madrid'in önünde yer alarak liderlik koltuğunda oturuyor.

Ne söylendi?

Sky Sport Italia'ya konuşan Dzeko, "Inter beni bu tip önemli maçlarda goller atmam için transfer etti. İşte bu yüzden İnter'deyim. Takımıma katkıda bulunmak için elimden geleni yapıyorum.

"Maçın ilk yarısında çok fazla hata yaptık, ama kalecimiz zor anlarımızda imdadımıza yetişti ve iyi bir performans gösterdi.

"Şampiyonlar Ligi seviyesinde oyunuyorsanız gol atmak için sabırlı olmanız gerekiyor. Biz, sabırlı davrandık ve gollerimizi ikinci yarıda attık. Maçı da gol yemeden tamamlamak ayrıca güzel oldu. Umarım bu sonuç gruptan lider çıkmamızı sağlar.

"Maçları kazanarak asıl hedefimize biraz daha yaklaşıyoruz. Takımdaki herkes kazanmak için çok fazla çaba gösteriyor, ancak bazı durumlarda şanssızlık da yaşayabiliyoruz.

"Her şeye rağmen savaşmaya ve iyi oyunumuzu sahaya yansıtmaya devam edeceğiz. Hocamız da bizden her zaman bu şekilde devam etmemizi bekliyor" dedi.

Dzeko, Shakhtar Donetsk'e attığı iki golün ardından UEFA'nın düzenlediği organizasyonlarda 50. golüne ulaştı ve maçın adamı seçildi.

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