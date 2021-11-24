Fenerbahçe'ye, derbinin kahramanı Mesut Özil'den kötü haber geldi

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'den kötü haber geldi. Tecrübeli oyuncu, Sarı lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda karşılaşacağı Olimpiakos maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Galatasaray maçında Fenerbahçe'nin beraberlik golünü atan ve derbide kalitesini gösteren Mesut, takımının galibiyete ulaşmasında kilit bir rol oynadı.

Ne söylendi?

NTV Spor'un haberine göre Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Mesut, ayağındaki şişlik nedeniyle UEFA Avrup Ligi'ndeki Olimpiakos mücadelesinde, takımdaki yerini alamayacak.

Derbi maçındaki üstün performansıyla fark yaratan Mesut'un, Olimpiakos maçında olmaması Vitor Pereira'nın da planlarını bozdu. Portekizli hoca, maça çok az bir süre kalmışken kadrosunu yeniden şekillendirecek.

Fenerbahçe'nin en golcü oyucusu Mesut Özil

Mesut Özil, bu sezon Fenerbahçe formasını 14 kez giyerken 5 gol atıp 1 de asist katkısında bulundu.

Olimpiakos maçı öncesinde Fenerbahçe, 1 galibiyet ve iki beraberlikle grupta 5 puanla 3. sırada bulunuyor.

Rakip Olimpiakos'un ise 6 puanı var ve grup lideri Frankfurt'un ardından 2. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'nin diğer sakat oyuncularından Altay ve Valencia da Olimpiyakos maçında forma giyemeyecek.

Sarı Lacivertli takımın başarılı orta saha oyuncusu Gustavo'nun ise durumu maç saatinde belli olacak.

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