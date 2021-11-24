Brezilyalı efsane Ronaldinho'ya yeniden hapis yolu göründü

Barcelona ve AC Milan'ın eski yıldızı efsane futbolcu Ronaldinho, eski kız arkadaşına nafaka ödemesi konusundaki anlaşmazlık nedeniyle tekrar hapse atılabileceği konusunda uyarıldı.

Brezilya'daki haberlere göre 41 yaşındaki Brezilyalı eski yıldızın, varlıklarına el konulma ve hapishaneye atılmasını önlemek için Priscilla Coelho'ya olan borcunu 1 Aralık 2021 yılına kadar ödemesi emredildi.

Ne söylendi?

Priscilla'nın avukatı Bruno Medrado, Brezilya'daki Extra gazetesine şunları söyledi:

"Ronaldinho'nun şu anda parayı en kısa sürede ödemesi gerekiyor.

"Yetkililer, Ronaldinho'yu bu konuda takip ediyor ve 11 Kasım'daki son bakım ödemesi hakkında resmi olarak bilgilendirilebilmesi için bir mahkeme celbi verildi."

Geçtiğimiz yıl sahte pasaportla ülkeye giriş yaptıktan sonra Paraguay'da tutuklanıp hapsedilen eski futbolcunun, şu anda Dubai'de olduğu düşünülüyor.

Mayıs 2018'de Ronaldinho, Priscilla ve Beatriz Sousa adlı başka bir kadınla aynı anda evlendiği iddialarını reddetmişti.

Ortaya çıkan iddiaların ardından ise Ronaldinho, aynı anda iki kadınla evlenmediğini ve insanların bu konuda yalan söylediğini ifade etmişti.

Belo Horizonte kulübü Atletico Mineiro'da oynarken Ronaldinho'yla çıkmaya başladığı söylenen Priscilla'nın, eski sevgilisi Ronaldinho'dan para talep ettiği ortaya çıkmıştı.

Brezilyalı efsanenin ise 'nikahsız eşi' olarak tahkimin ardından ayda 13.500 £ civarında nafaka ödedediği anlaşılmıştı.

Brezilyalı yıldız, Paraguay'da hapse mahkum edilmişti

Ronaldinho ve kardeşi Roberto de Assis Moreira, Paraguay'da yaklaşık altı ay zorunlu olarak kaldıktan sonra geçen yıl Ağustos ayının sonunda Brezilya'ya dönebilmişti.

Ronaldinho ve kardeşi sahte belge kullanmaktan dolayı suçlu bulunurken cezaları ertelenmiş hapis cezasına çevrilmişti. Brezilyalı kardeşler, daha sonra sabıka kaydıyla serbest bırakılmışlardı.

Geçtiğimiz hafta sonu Katar'da düzenlenen bir etkinlikte Barcelona'dan eski takım arkadaşı Samuel Eto'o ile buluşan Ronaldinho'nun, mutlu ve duygusal görüntüsü oldukça dikkat çekmişti.

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