Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland, Galatasaray'ın kapısından dönmüş

Fatih Terim, dünya yıldızını daha önce kadroya katmak istediğini açıkladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Erling Haaland ile daha önce ilgilendiklerini itiraf etti.

Türkiye'deki yabancı oyuncu kuralı sorununa değinen tecrübeli teknik direktör, aynı zamanda Norveçli golcü ile ilgili yaşanan süreci de anlattı.

Ne söylendi?

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Terim, Erling Haaland hikâyesini şu sözlerle anlattı:

"Haaland, Linnes ile aynı şehirden olduğu için iletişim kurduk, babasıyla görüştük. Anlaşma noktasına geldik.

"Maalesef Norveç’ten hiç çıkmamış 20 yaşında bir oyuncuya o dönem 8-9 milyon versek neler olabilirdi Türkiye’de, siz tahmin edin. Şimdi değeri 150 milyon Euro."

Terim, Morutan'ın bonservis ücretini yüksek buluyor

Gündemdeki en sıcak isim olan orta saha oyuncusu Olimpiu Morutan'ın transfer süreciyle alakalı da bilgi veren Terim, şunları söyledi:

"Morutan'ı ilk olarak 2017'de izledik, belki o zaman 2. Lig 'de, 3. Lig'de bir takımımız olsaydı alıp gelişmesini orada tamamlayabilirdik.

"Çok ufak bir paraya da alınabilirdi o dönemde. Alınan oyuncunun genç de olsa, yaşı da olsa anında katkı vermesi bekleniyor.

"Bu transfer için çok yüksek paralar konuşuluyor.

"Beğeniyorum, ilerleyen yıllarda daha da iyi olacağını düşünüyorum. Fakat şu anki durum, rakam olarak bize çok yüksek.

"Çok beğendiğimiz bir oyuncu ama maddiyat olarak o seviyelere çıkmamız mümkün değil."

Terim, yabancı oyuncu konusunda özgürlük istiyor

Tecrübeli teknik direktör, Türkiye'nin kanayan yarası olan ve süreklii tartışmalara sebebiyet veren yabancı oyuncu kuralı konusuna da değindi.

"Yabancı kuralında serbestlikten yanayım.

"Geçen sene kural içerisinde 15 tane Türk oynatmışım. Hiçbir mecburiyetim yoktu. İstediğim yabancıyı oynatabilirdim.

"Bir defa daha söylüyorum, 14 Türk mecburiyeti var. 14 yabancı mecburi değil ama 14 Türk mecburi. Bu bir Türk oyuncusu kuralıdır.

"Tarihin en fazla Türk oyuncusu oynuyor dışarıda. Bu, eski kuralın bir neticesidir. O kural Türk futbolcularına yararlı olmuştur."

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