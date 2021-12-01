Borussia Dortmund - Bayern Münih maçının biletleri pandemi nedeniyle iptal edildi

Borussia Dortmund, Bayern Münih maçı için 67.000 biletin tamamını sattı, ancak Alman hükümetinin pandemi konusunda alacağı önlemler kapsamında satılan biletler iptal edildi.

Dortmund taraftarı, daha önceki maçlarda olduğu gibi BVB Signal-Iduna-Parkı 67.000 kişi olarak doldurmayı hedefliyordu ve bu doğrultuda Bayern Münih maçı için kulüp tarafından satışa sunulan biletler tükendi.

Cumartesi günü oynanacak maç öncesinde, kulüpten Dortmund taraftarına kötü bir haber geldi.

Almanya hükümetinin, pandemi konusunda sınırlamalar yapacağı ve stadyumlardaki doluluk oranını değiştirebileceği belirtildi.

Borussia Dortmund kulübü, hükümetin direktifleri doğrultusunda stadyumundaki kapasitelerin doluluk oranını azaltılacağını açıkladı.

Dortmund, Bayern Münih ile oynayacağı maça boş tribünler önünde çıkmayacak, ancak belirli bir sayıda taraftar sınırı getirecek.

Ne söylendi?

Borussia Dortmund'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Önümüzdeki günlerde hükümetin pandemi nedeniyle stadyumlardaki kişi sayısını düşüreceği ve kapasiteleri azaltacağı bekleniyor.

"Bu nedenle, taraftarlarımıza satılan biletlerin iptal edilmesine karar verilmiştir. Bilet alan herkesin parası en kısa sürede iade edilecektir.

"Bu açıklama, Bayern Münih maçına taraftarsız çıkacağımız anlamına gelmiyor. Hükümet, bu konudaki net kararını belirledikten sonra doluluk oranıyla ilgili kesin bir açıklama yapılacaktır.

"Yeniden satılacak olan biletler hakkında taraftarımızı bilgilendireceğiz."

Almanya Başbakanı Markus Söder, geçtiğimiz hafta pandemi konusunda bazı sınırlamaların olacağını söylemişti.

Daha fazlası için: