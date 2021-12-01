Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Francesco Farioli'nin Fenerbahçe ile görüşmesine izin verdi

Fenerbahçe'de, takımdan gönderileceği konuşulan Portekizli hoca Vitor Pereira'nın yerine gündeme bir kez daha Fatih Karagümrük'ün Teknik Direktörü Francesco Farioli geldi.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'den Farioli'ye bir teklif gelirse gitmesine izin vereceklerini vurguladı.

Ne söylendi?

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Ajansspor'a konuştu:

"Francesco Farioli için Fenerbahçe'den tarafımıza gelen sözlü ya da yazılı bir teklif yok. Farioli'ye teklif gelirse engel olmam" dedi.

Süleyman Hurma daha önce de İtalyan hocaya övgülerde bulunarak "Francesco Farioli dünya çapında bir hoca olacak. Farioli'ye teklif gelirse kesinlikle engel olmam. Bugüne kadar birçok hocamı sözleşmesi devam ederken elimden aldılar ve ses çıkarmadım" şeklinde konuşmuştu.

Süleyman Hurma'nın izni sonrasında Fenerbahçe'nin nasıl bir reaksiyon alacağı merak konusu.

Francesco Farioli kimdir?

10 Nisan 1989 yılında İtalya'nın Floransa şehrinde dünyaya gelen Farioli, 2009’da Coperta Akademisi’nde kaleci antrenörü olarak hocalığa başladı.

25 yaşında ülkesinden ayrılıp Katar U17 Milli Takım’na giden İtalyan hoca, 27 yaşında yeniden İtalya’nın yolunu tuttu. İtalya'da Benevento ve Sassuolo'da teknik ekibin içerisinde yer aldı.

Farioli, 2020/21 sezonunun başında Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın ekibine katıdı. Alanyaspor'un o dönemki iyi futboluna katkıda bulunan İtalyan hoca, Akdeniz ekibine büyük katkılar sağladı.

Alanyaspor'daki başarılı döneminin ardından Fatih Karagümrük’ün başına geçen 31 yaşındaki hoca, İstanbul ekibine oynattığı futbolla dikkatleri üzerine çekiyor.

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