Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Süper Kupası sahibini belirleyecek mücadelede Borussia Dortmund ve Bayern Münih karşı karşıya geliyor.

2018-19 sezonununda 'yı 78 puanla lider bitiren ile 76 puanla ikinci sırada tamamlayan bu kez Süper Kupa'nın sahibi olabilmek için sahaya çıkıyor.

Süper Kupa mücadelesi 3 Ağustos Cumartesi günü TSI 21:30'da Signal Iduna Park'ta başlayacak. Karşılaşma Kanal D ekranlarından naklen yayınlanacak.

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İki Alman devi arasında oynanan son beş karşılaşmada Bayern Münih dört kez galip geldi.

Almanya Süper Kupa son olarak 'u 5-0 yenen Bayern Münih'in olmuştu.

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