Süper Kupa

Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Almanya Süper Kupası sahibini belirleyecek mücadelede Borussia Dortmund ve Bayern Münih karşı karşıya geliyor.

2018-19 sezonununda Bundesliga'yı 78 puanla lider bitiren Bayern Münih ile 76 puanla ikinci sırada tamamlayan Borussia Dortmund bu kez Süper Kupa'nın sahibi olabilmek için sahaya çıkıyor.

Almanya Süper Kupa mücadelesi 3 Ağustos Cumartesi günü TSI 21:30'da Signal Iduna Park'ta başlayacak. Karşılaşma Kanal D ekranlarından naklen yayınlanacak.

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İki Alman devi arasında oynanan son beş karşılaşmada Bayern Münih dört kez galip geldi.

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Almanya Süper Kupa son olarak Eintracht Frankfurt'u 5-0 yenen Bayern Münih'in olmuştu.

Son 10 Sezonun Almanya Süper Kupa Şampiyonu

 
ŞAMPİYON SEZON
Bayern Münih 2018-2019
Bayern Münih 2017-2018
Bayern Münih 2016-2017
Wolfsburg 2015-2016
Borussia Dortmund 2014-2015
Borussia Dortmund 2013-2014
Bayern Münih 2012-2013
Schalke 04 2011-2012
Bayern Münih 2010-2011
Werder Bremen 2009-2010
 
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