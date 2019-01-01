Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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2018-19 sezonununda Bundesliga'yı 78 puanla lider bitiren Bayern Münih ile 76 puanla ikinci sırada tamamlayan Borussia Dortmund bu kez Süper Kupa'nın sahibi olabilmek için sahaya çıkıyor.
Almanya Süper Kupa mücadelesi 3 Ağustos Cumartesi günü TSI 21:30'da Signal Iduna Park'ta başlayacak. Karşılaşma Kanal D ekranlarından naklen yayınlanacak.
İki Alman devi arasında oynanan son beş karşılaşmada Bayern Münih dört kez galip geldi.
Almanya Süper Kupa son olarak Eintracht Frankfurt'u 5-0 yenen Bayern Münih'in olmuştu.
Son 10 Sezonun Almanya Süper Kupa Şampiyonu
|ŞAMPİYON
|SEZON
|Bayern Münih
|2018-2019
|Bayern Münih
|2017-2018
|Bayern Münih
|2016-2017
|Wolfsburg
|2015-2016
|Borussia Dortmund
|2014-2015
|Borussia Dortmund
|2013-2014
|Bayern Münih
|2012-2013
|Schalke 04
|2011-2012
|Bayern Münih
|2010-2011
|Werder Bremen
|2009-2010