Bonucci, İngiltere'nin sloganını İtalya'ya uyarladı: “Futbol Roma’ya dönüyor”

İtalya ile Euro 2020 şampiyonluğuna ulaşan Leonardo Bonucci, İngilizlerin meşhur sloganı üzerinde ufak bir değişiklik yaptı.

İngiltere’yi penaltılarla yenerek Avrupa şampiyonu olan İtalya’da oyuncular saha içinde büyük bir coşku yaşadı.

Normal sürede İtalya’nın beraberlik golünü atarak maçın kahramanları arasına giren Leonardo Bonucci’nin şampiyonluk sevinci kameralara yansıdı.

Uzun süredir İngiltere ile özdeşleşen, Euro 2020’de de sürekli duyduğumuz ‘Football is coming home - Futbol evine dönüyor’ sloganı, İtalyan oyuncuların kulağına da sıkça çalınmış olacak ki, Bonucci şampiyonluk sevincinde bu slogana bir gönderme yapmayı ihmal etmedi.

Saha içindeki televizyon kamerasına yaklaşan Bonucci, ‘It’s coming to Rome - Futbol Roma’ya dönüyor” cümlesini iki kez tekrarladı.

🇮🇹 Football is coming h̸o̸m̸e̸ Rome.



Roma'da bayram var 🙌🏆 pic.twitter.com/gAFf4SUJTh — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 12, 2021

"Derslerini verdik"

İngiliz taraftarlar yenilginin ardından Wembley’i kısa sürede terkederken, RAI Sports’a bir röportaj veren Bonucci, kupayı boşalan tribünler önünde kaldırmaktan keyif aldıklarını söyledi.

“65,000 kişinin kupa törenini beklemeden stattan ayrılmasını izlemek keyif vericiydi. Kupa Roma’ya geliyor. Londra’da kalacağını sanmışlardı, onlar adına üzgünüm, ama İtalya bir kez daha derslerini verdi.”

‘Futbol evine dönüyor’ sloganı nasıl ortaya çıktı?

Bu slogan, Lightning Seeds isimli grubun üyeleri Frank Skinner ve David Baddiel’in Euro 96 için yazdığı ‘Three Lions - Üç Aslan’ parçasının sözlerinden doğdu.

İngiltere ev sahibi olarak katıldığı Euro 96’ya ilk Avrupa şampiyonluğunu yaşamak ve 1966’daki Dünya Kupası’ndan bu yana devam eden büyük kupa hasretini dindirmek için çıkmıştı. Ancak yarı finalde Almanya’ya penaltılar sonucunda kaybettiler.

Üstelik o maçta İngiltere’yi kupanın dışına iten penaltıyı kaçıran isim, şu anda takımı çalıştıran Gareth Southgate’ten başkası değildi.

İngiltere milli takımının turnuvadaki resmi şarkısı olan ‘Three Lions’, 1996’da müzik listelerinde ilk sıraya kadar tırmanmıştı.

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