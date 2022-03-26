Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic, daha önce tedavi edilen lösemi hastalığının nüksettiğini ve iyileşmeye odaklanmak için izin aldığını açıkladı.

Serie A ekibi şu anda 33 puanla 12. sırada yer alıyor ve orta sıralardaki mücadelesini sürdürüyor.

Ocak 2019'dan bu yana Bologna'yı çalıştıran Mihalovic, lösemiyle ilk mücadelesini vermesinin ardından hastalığı yeniden nüksetti.

Ne söylendi?

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Sinisa Mihajlovic şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman olduğu gibi açık oynuyorum. Hastalıktan sonra periyodik analizlerim yapılıyordu. Son analizlerde alarm zilleri söz konusu, hastalığın yeniden ortaya çıkma riski olabilir.

Bunu önlemek için tedavi sürecinden geçmem gerekecek. Bu sefer önden davranacağım."

"Bu hastalığın benim gibi biriyle savaşmaya dönmek istemesi çok cesurca. İlk ders yeterli değildi, o zaman ona bir ders daha vereceğiz."

53 yaşındaki teknik direktör, gelecek haftadan itibaren takımının başında sahada olmayacağını ifade etti:

"Sant'Orsola Hastanesinde tedavi göreceğim. Emin ellerde olacağımı biliyorum. 2,5 yıl öncesine göre ne yapmam gerektiğini biliyorum."

Ne oldu?

Mihajlovic'in açıklamasının ardından sosyal medyada pek çok kurum ve kişi destek mesajları paylaştı.

Sinisa Mihajlovic, ilk kez Temmuz 2019'da lösemi hastası olduğunu açıklamış ve yaklaşık bir yıllık tedavi sürecinin ardından 2020'de iyileşmişti.

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