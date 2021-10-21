Jose Mourinho yönetimindeki Roma, Bodo Glimt karşısında ağır bir yenilgi aldı.

Geçen sezonu Paulo Fonseca yönetiminde geçiren Roma, İtalya Serie A'yı yedinci sırada tamamlamış ve UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazanmıştı.

2021-22 sezonu öncesinde ise Jose Mourinho'yu yönetime getiren İtalyan ekibi, Konferans Ligi'nde oynadığı ilk iki maçta CSKA Sofya ve Zorya Luhansk engellerini zorlanmadan aşmıştı.

Ancak Roma, üçüncü maçında Norveç ekibi Bodo Glimt karşısında 6-1'lik büyük bir hezimet yaşadı.

Mourinho'nun kariyerinde bir ilk

Norveç ekibinin golcüsü Erik Botheim'in ve Ola Solbakken'in ikişer gol attığı maçta, diğer goller de Patrick Berg ve Pellegrino'dan geldi. Roma'nın tek golünü ise Carles Perez kaydetti.

Alınan 6-1'lik ağır galibiyet, Jose Mourinho'nun başarılarla dolu kariyerinde de bir ilkin yaşanmasına neden oldu. Opta verilerine göre Portekizli teknik adam, kariyerindeki 1008 maçta ilk kez bir rakibinden altı gol yedi.

6 - Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, kariyerinde (1008 maç) ilk kez bir karşılaşmada altı gol yedi (vs Bodo/Glimt). Şok. pic.twitter.com/TDo7VitHYX — OptaCan (@OptaCan) October 21, 2021

Mourinho'nun bundan önceki en ağır mağlubiyeti ise Kasım 2010'da alınan 5-1'lik Barcelona yenilgisiydi.

Roma sezona nasıl başladı?

Jose Moruinho yönetimindeki Roma, Serie A'daki ilk sekiz hafta sonucunda 15 puan toplayarak ligin dördüncü sırasında yer aldı.

Bu maçlarda 16 gol atan Roma, kalesinde dokuz gol gördü.

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