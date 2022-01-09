Bir yıldız daha geliyor: Jude Bellingham'ın kardeşi Jobe, Birmingham City ile ilk maçına çıktı

Dortmund formasıyla Avrupa'nın önde gelen orta saha oyuncularından birine dönüşen Jude Bellingham'ın kardeşi Jobe, ağabeyinin izinden gidiyor.

16 yaşındaki oyuncu Birmingham City'nin FA Cup'ta Plymouth Argyle ile oynadığı maçta ilk kez A takım forması giydi.

Aynı saatlerde ağabey Jude da Dortmund adına Frankfurt karşısında ter döküyordu. 2-0 geriye düşen Dortmund, Jude Bellingham'ın fileleri havalandırdığı maçı müthiş bir geri dönüşle 3-2 kazanmayı başardı.

Profesyonel kariyerine 2019'da Birmingham City ile başlayan Jude, sadece bir yıl sonra Dortmund'a transfer olmuş ve basamakları hızla tırmanmıştı.

Küçük kardeş Jobe Bellinham'ın da benzer bir yükseliş gösterip gösteremeyeceği merak konusu. Fakat Birmingham City'yi çalıştıran Lee Bowyer oyuncusunun geleceğinden hayli umutlu.

Ne söyledi?

Maçın ardından basına konuşan Bowyer, Jobe Bellingham'ın performansını değerlendirdi.

"Genç Jobe sahada çok rahat gözüktü."

"Formayı haketti. Üç-dört haftadır bizimle birlikte çalışıyor. Her geçen gün geliştiğini ve daha iyiye gittiğini görebiliyoruz."

"Maçın ardından ona 'Çok iyi iş çıkardın, 16 yaşındasın ve topu domine ettin, fazla top kaybı yapmadın, doğru şeyleri yapmaya gayret ettin, topu kaybettiğinde ise geri gelip savunmaya yardım ettin' dedim."

"Birçok faydalı iş yaptı. Ona bu şansı sadece hakettiği için verdiğimi söyledim."

"A takımla antrenmanlara başladığında topu ayağında fazla tutuyordu, ama bunu artık pek yapmıyor."

"Özgüvenli bir futbol oynadı. Bu düzenli olarak gösterdiği gelişimin bir sonucu. Onu sahaya sürmek için doğru zamanın geldiğini düşündüm."

Ağabey Jude, Birmingham City formasıyla ilk maçını Ağustos 2019'da, Lig Kupası'nda Portsmouth'a karşı oynamıştı. Jude o tarihte 16 yıl 38 günlüktü. Jobe ise ilk A takım deneyimini 16 yıl 107 günlükken, yani ağabeyinden 69 gün geç yaşadı.

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