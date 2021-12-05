Bir dönem Galatasaray'da oynayan Felipe Melo, Palmeiras'tan ayrıldı

Brezilya takımlarından Palmeiras forması giyen Felipe Melo, takımından ayrıldı. Son Libertadores Kupası'nın şampiyonu olan Palmeiras, yaptığı açıklama ile bir dönem Türkiye'de Galatasaray'da oynayan tecrübeli orta saha oyuncusuna veda etti.

38 yaşında olmasına rağmen kulübünde gösterdiği performansla taraftarlarının sevgilisi olan Felipe Melo'ya, Palmeiras kulübü tarafından tarih yazdığı için teşekkür edildi.

Palmeiras kulübü, Felipe Melo ile ilişkilerinin sonlandığını değil; sonsuza dek süreceğini ifade eden bir yazı paylaştı.

Ne söylendi?

Palmeiras, tecrübeli orta saha oyuncusunun takımdan ayrıldığını belirtirken Felipe Melo'yaşu şekilde veda etti:

"Bu ayrılık bir dönemin sona erdiğinin değil, ebedileştiğinin kanıtıdır. Formamızı onurlandırdığın, şampiyonluklar kazandığın ve tarih yazdığın için teşekkür ederiz."

Felipe Melo, geçirdiği başarılı sezonların ardından Palmeiras kulübünden ayrıldı. 38 yaşındaki oyuncunun bundan sonraki durağının hangi takım olacağı merak ediliyor.

Felipe Melo'nun Galatasaray performansı

2011-12 sezonunda Türkiye'nin yolunu tutan Brezilyalı oyuncu, Galatasaray'da 2015-16 sezonunun sonuna kadar başarıyla görev yaptı.

Sarı Kırmızılı takımda oynadığı süre boyunca taraftarın en çok sevdiği oyunculardan birisi olan Melo; 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 de Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Galatasaray'da toplamda 154 maçta forma giyen Brezilyalı oyuncu, 18 gol kaydederken 12 asist yaptı.

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