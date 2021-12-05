Atletico Madrid'in forveti Luis Suarez: "Lionel Messi, PSG'de çok acı çekiyor"

Luis Suarez, Paris Saint-Germain'in yıldızı Lionel Messi'nin yeni ortamına alışıp alışmadığı hakkında özel bir sohbet yaptıklarını ve Arjantinli futbolcunun Fransa'daki soğuk havadan memnun olmadığı için acı çektiğini söyledi.

Messi, yaz aylarında Barcelona'dan sürpriz bir şekilde ayrılmasının ardından PSG'ye bedelsiz olarak transfer oldu ve İspanyol devi, mali kriz nedeniyle 21 yıl sonra kulüp kaptanını bırakmak zorunda kaldı.

Arjantinli yıldız, Camp Nou'da geçirdiği süre boyunca tarihin en iyi oyuncularından birisi oldu, ancak PSG'de şimdilik istenilen performansa ulaşamadı. Suarez; Messi'nin performansının düşük olmasını iklim değişikliğine bağlıyor.

Ne söylendi?

2014-2020 yılları arasında Barcelona'da Messi ile birlikte forma giyen Atletico Madrid'in forvet oyuncusu Suarez TNT Sports'a şunları söyledi:

"Messi ile her gün maçlar ve ailemiz hakkında konuşuyoruz. Beklentiler karşısında neler yapmamız gerektiğinin de farkındayız. Biz, nasıl davranacağımızı biliyoruz.

"Bana, soğukta oynarken kardan dolayı PSG'de çok acı çektiğini söyledi. Oradaki soğuk havaya alışması lazım."

Messi PSG'de nasıl başladı?

Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'yla Copa America maçları nedeniyle PSG idmanlarına biraz geç başlamak zorunda kaldı.

34 yaşındaki oyuncu, Mauricio Pochettino'nun takımıyla çıktığı ilk 12 maçta 4 gol atarken 3 asist yapabildi.

Messi; son olarak PSG'nin Lens ile 1-1 berabere kaldığı maçta skor katkısında bulunamadı, ancak salı günü Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge maçında ne yapacağı merak ediliyor.

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