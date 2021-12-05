Ajax'ın hocası Erik ten Hag: Manchester United, Donny Van de Beek'e karşı büyük bir günah işliyor

Ajax menajeri Erik ten Hag, Manchester United'ın Donny Van de Beek'e yaptığı muameleyle büyük bir günah işlediğini belirtti.

United, 2020'de Van de Beek'i 35 milyon euro karşılığından Ajax'tan transfer ederek beş yıllık bir sözleşme imzalamıştı.

Van de Beek, Ajax'ta çok etkili bir performans göstererek adını duyurmuş ve Old Trafford'un yolunu tutmuştu. Ten Hag'a göre, Hollandalı futbolcu'ya United'da haksızlık yapılıyor.

Ne söylendi?

Van de Beek'in Ajax'taki beş yılının üçü Ten Hag ile beraber geçti ve Hollandalı orta saha oyuncusu 2018-19'da Ajax'ta Eredivisie şampiyonluğu yaşarken Şampiyonlar Ligi'nde ise yarı final maçı oynadı.

24 yaşındaki oyuncunun eski menajeri Ten Hag, De Volkskrant'a verdiği demeçte United'ın son 14 ayda Van de Beek'in gelişimini olumsuz etkilediğini belirtti: "Beek, istediği şansları bulamıyor ve United ona karşı ölümcül bir günah işliyor.

"Şans bulmamaya devam ederse onun gelişimi duracak.

"Herkes, en iyi sporcu olarak sınırlarınızı zorlamanızı istiyor. Eğer bulunduğunuz yerde, bu zihniyete sahip değilseniz olduğunuz yere ait değilsiniz demektir.

"Performansınızı hangi kulüpte artıracaksınız ve ilerleyen süreçlerde neler yapayacaksınız? Bu konudaki motivasyonunuz nedir? gibi soruların cevabını vermeniz gerekir."

Van de Beek, United'da ne yaptı?

Hollandalı oyuncu, United'da bugüne kadar tüm turnuvalarda 45 maçta forma giyebildi ve sadece iki gol, iki de asist yaptı.

Van de Beek, bu sezon Premier Lig'de maça çıkamadı ve Hollandalı oyuncunun ocak ayındaki transfer döneminde Old Trafford'dan ayrılabileceği öne sürülüyor.

24 yaşındaki futbolcu, Ole Gunnar Solskjaer'in yerine geçen yeni menajerleri Ralf Rangnick'ten şans bekleyecek.

Kırmızı Şeytanların, önümüzdeki yaz transfer döneminde Ten Hag ile görüşebileceği de söyleniyor.

Ajax'ın hocası, ülkesinden uzakta yeni bir rol üstlenme olasılığı hakkında: "Sanırım buna hazırım. Bu zorluğu üstlenmekten mutluluk duyarım.

"Ama bu görevin peşinde değilim. United'da çalışmayacak olsam bile hocalık kariyerimin başarısız geçtiğini asla düşünmem.

"Bu zorlu ğun üstesinden gelmek için yeterli yetkinliğe sahip olduğumu düşünüyorum."

Daha fazlası için: