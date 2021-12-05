YORUM | Fenerbahçe, Kadıköy’deki kara bulutları dağıttı

Fenerbahçe’de, Portekizli hoca Vitor Pereira yeniden 3’lü sisteme döndü ve bu takımdan gideceksem de kendi bildiğim formatı oynayarak gideceğim dedi adeta.

Maça son derece istekli başladı Fenerbahçe. Orta sahada yoğun bir baskı vardı ve Sarı Lacivertli takım, henüz maçın başlarında tehlikeli ataklar geliştirdi.

Karşılaşmanın ilk bölümünde hızlı paslar yaparak rakip yarı alanda çoğalan Fenerbahçe’de; Mesut Özil, Rossi ve Ferdi oldukça hareketli göründü ve Rizespor defansını hata yapmaya zorladı.

Defansta Szalai’yle çıkış yapan Sarı Lacivertli takım orta alandan kanatlara doğru açılarak pozisyon bulmaya çalıştı ve 2 golünü bu şekilde buldu. Rizespor, Fenerbahçeli oyuncuları karşılarken kalesine yakın oynadı ve ani atak yapmakta zorlandı.

Gustavo ve Crespo orta sahada etkiliydi

Orta sahada Gustavo ve Crespo ilk yarı boyunca çok etkili oynadı ve neredeyse bütün sahipsiz topları aldılar. Özellikle, Galatasaray maçının kahramanı Crespo’nun kaptığı toplarda Rize savunmasının arasına attığı harika paslar dikkat çekiciydi.

İlk yarının sonlarına doğru Rizeli futbolcular biraz daha cesur oynadı ve özellikle orta sahadan kaptıkları toplarla Fenerbahçe kalesinde pozisyon aradılar. Sağdan Boyd, sol tarafta ise Aminu’yu iyi kullanan Rize temsilcisi Joel Pohjanpalo ile gol bulmayı denedi.

Fenerbahçe, ilk yarıda golü bulduktan sonra tempoyu yükseltmedi ve kendi kalesinden çok fazla uzaklaşmayarak tedbirli bir oyun oynamayı tercih etti.

Osayi Samuel, Rizespor karşısında ilk yarıda ritmini kaybetmiş gibiydi ve maç eksiği olduğu gözlerden kaçmadı. Özellikle savunma arkasına yaptığı koşularda rakiplerinin gerisinde kaldı ki bu durum çok bariz bir şekilde görüldü ve Samuel, en iyi özelliğini Rize maçına yansıtamamış gibi göründü.

Ferdi ve Rossi sağ; Szalai ve Osayi sol kanadı iyi kullandı

Fenerbahçe, ikinci yarıda Ferdi ve Rossi’yi iyi kullandı ve bu iki hızlı futbolcusuyla orta sahayı çabuk geçerek skor almayı planladı. Ancak, Sarı Lacivertli takımın forveti Berisha kendisine gelen fırsatları etkili kullanmadı.

Mesut Özil’in ceza sahası içerisindeki pasını da ağlarla buluşturamayan Berisha, attığı gol dışında maçın genelinde iyi bir katkı veremedi.

Sosa ve Serdar Dursun’un oyuna girmesiyle Fenerbahçe, hücumlarda daha fazla adamla göründü ve orta sahadaki pas kalitesi arttı. Sosa’nın pasıyla ikinci golünü atan Serdar, Rizespor savunmasının kontrolünü kaybetmesini sağladı. Serdar; pres yaptı, top kaptı ve hava toplarında güçlü görünerek istekli oyununun karşılığı 3 gol atarak aldı.

Karadeniz ekibi, ikinci golü yedikten sonra Fenerbahçe yarı alanında kurulu bir düzenle hücum organizasyonlarını yönlendirmeye çalışsa da kritik bölgelerde kalite eksikliği yaşadı. Orta alanda Boldrin attığı uzun paslarla arkadaşlarına pozisyonlar hazırladı, ancak Rizeli futbolcular rakip yarı alanda top tutmakta zorlandı.

Mesut, taraftardan alkış aldı

Özil, maçın genelinde takımını hızlı bir şekilde atağa çıkardı ve attığı kısa ve etkili paslarla etkili bir görüntü çizdi. Mesut, belki de Fenerbahçe’ye geldiğinden beri en diri gözüktüğü maçı oynadı.

Kanatları iyi kullanan, orta sahadan hızlı çıkan ve gerektiğinde tedbiri elden bırakmayan Fenerbahçe; yüksek tempolu oyununun karşılığını 4 golle aldı.

Fenerbahçe, seyircisi önünde büyük bir arzuyla oynadı ve maç boyunca baskın götürdüğü mücadeleyi farklı kazanırken Rize temsilcisinin, maçı berabere bitirmeye bile kalitesinin yetmediği çok açıktı.