Bilal Başacıkoğlu, Kayserispor'dan ayrıldı

Bilal Başacıkoğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak İstikbal Mobilya Kayserispor'dan ayrıldığını duyurdu.

Finansal açıdan sıkıntılı günler geçiren 'da ayrılıklar devam ediyor. 2018 yazında 'dan transfer edilen Bilal Başacıkoğlu, Instagram'dan sitemkâr bir veda mesajı yayınladı. 24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon forma giydiği 26 maçta 3 gol atarken, bu sezon ise 11 maçta 3 asist yaptı.

24 yaşındaki oyuncunun mesajı şu şekilde:

"Kulüp için elimden gelen her şeyi yaptım. Ta ki artık kulüp benden desteğini çektiğini hissedene kadar. Doğruluğu hatta bir kaynağı dahi olmayan haberlerle suçlandım. Dışarı yansımayan birçok olumsuz gelişme durumu bu noktaya getirdi. Kulüp bu durumdayken bu olumsuzluklardan bahsetmek istemem, kendime yakıştıramam. Her iki taraf adına da bir son olması en doğrusu diye düşünüyorum. Kayseri'de hayat boyu görüşeceğim birçok arkadaşlık edindim. Kayseri şehri benim için hep özel kalacak, aynı şekilde taraftar da.. Oyuncular gelir, gider her zaman kulüp ve arma baki kalır. Bu köklü ve güzide kulüp bir ivmeyi yakalayacak ve yukarıya tırmanmayı başaracaktır. Bu şehir ve bu taraftar daha güzel günleri hak ediyor. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın"