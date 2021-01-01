Beşiktaş'ın yüzde 51'i = Aboubakar & Larin

Siyah beyazlı takımın bu sezon ligde attığı 39 golün 20'sinde Cyle Larin ve Vincent Aboubakar'ın imzası bulunuyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Bu karşılaşmada siyah-beyazlıların gollerini Vincenct Aboubakar ve Cyle Larin kaydetti. Aboubakar bu maçta attığı şık golle Süper Lig'deki gol sayısını 9'a yükseltirken; Larin de 11 gole ulaştı.

Süper Lig'de toplam 20 gole ulaşan ikili, şu ana kadar 39 gol atan Beşiktaş'ın gollerinin yüzde 51'ine imza atmış durumda.

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Seri sona erdi

Ligde üst üste beş maç kazanan ve bu maçlarda kalesini gole kapatan Beşiktaş, Hatayspor deplasmanında bu iki serisini de sonlandırdı.