Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun rekor için kaç gole ihtiyacı var?

Portekizli yıldızın Premier Lig'de 11 penaltı golü bulunuyor.

Manchester United bugün Newcastle United'ı konuk ediyor ve bu oldukça özel bir maç.

Bu karşılaşmayı özel kılan şey ise Cristiano Ronaldo'nun 12 yıl sonra United'a geri dönmesi ve Newcastle karşısında, ikinci dönemindeki ilk maçına çıkacak olması.

Real Madrid ve Juventus maceralarının ardından kulübe geri dönen Portekizli yıldız da Old Trafford'da sahaya çıkmak için can atıyor.

Nitekim Manchster United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer de Ronaldo'nun Newcastle karşısında oyunun bir bölümünde muhakkak sahada olacağını doğruladı ve şunları söyledi:

"Juventus ile iyi bir sezon öncesi kampı geçirdi. Milli takımda da oynuyor ve bizimle iyi bir hafta geçirdi. Bir noktada kesinlikle sahada olacak, orası kesin."

United'da penaltıları kim kullanacak?

Ancak, beş kez Ballon D'Or sahibi oyucu, United'a katıldığından beri United taraftarları arasında dönüp dolaşan bir soru var.

Bruno Fernandes, penaltı atışlarını Ronaldo'ya teslim edecek mi? Norveçli menajer bu konuya değindi fakat biraz üstü kapalı konuştu.

"Bu sorunun geleceğini biliyordum ve elbette ikisiyle de bu konuda sohbet ettim.

"Penaltıyı bırakmak için hayatım pahasına güvenebileceğim iki oyuncumuz var ve bu harika bir şey.

"Bunu nasıl çözeceğimizi maç öncesi yaptığımız konuşmalardan anlayacaklar. Ne olacağı benim kararım olacak. İkisi de penaltı atmaya devam edecek.

"Bu konudaki pozisyonumun farkındalar. Penaltı kazanırsak kimin atacağına benim karar vereceğimi biliyorlar.”

Ronaldo rekorları kırma konusunda hevesli ve United adına penaltıları atma sorumluluğunu alırsa, Premier Lig'de en fazla penaltı golü atan Frank Lampard'ı geride bırakmak isteyebilir.

Ronaldo'nun Premier Lig'de tüm zamanların en çok penaltı golü atan oyuncusu olması için ne yapması gerekiyor?

Ronaldo, rekoru Chelsea'nin eski orta saha oyuncusu Frank Lampard'dan kapmak istiyorsa önünde daha çok yol var.

İngiltere Milli Takımı'nın eski oyuncusunun penaltı vuruşlarından 32 golü mevcut. Ronaldo'nun ise Premier Lig'de henüz 11 penaltı golü bulunuyor.

Yani Portekizli yeni bir rekor kırmak için en az 22 penaltı golü atmalı. Jamie Vardy ve Harry Kane, 26 ve 24 penaltı penaltı golüyle Lampard'ın yerini alabilecek diğer favoriler.

Premier Lig'de en çok penaltı golü atan 10 oyuncu