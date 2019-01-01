Beşiktaş'ın peşinden koştuğu Orkun Kökçü 2023'e kadar Feyenoord'da

Feyenoord, Beşiktaş'ın da peşinden koştuğu Orkun Kökçü'nün kontratının uzatılacağını duyurdu.

, 18 yaşındaki oyuncusu Orkun Kökçü'nün kontratının 2023'e kadar uzatılması için prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Bir dönem Beşiktaş'ın da peşinden koştuğu genç oyuncunun kontratı 2020 yılında sona erecekti.

Daha önce A takımla idmanlara çıkan Kökçü, bu sezonun başında kalıcı olarak as kadroya yükseldi.

Genç oyuncu Feyenoord resmi sitesinden yayınlanan açıklamada, "İlk profesyonel kontratımdan sadece iki yıl sonra tekrar sözleşme imzalayacağım için çok gururluyum. Bu sezon gösterdiğim gelişimin bunu sağladığını düşünüyorum. Kulüple gelecek planlarımız üzerinde de konuştuk ve burada ilerleyen yıllarda değerimi arttırabilirim." ifadelerini kullandı.

Aynı bildiride açıklamaları yer alan Feyenoord A takım direktörü Martin van Geel genç oyuncu için, "Orkun yaratacı bir orta sahanın ihtiyacı olan her şeye sahip. İki ayağını birden kullanabilmesi onu komple bir oyuncu yapıyor. Daha da önemlisi gelişimini sürdürmek için gerekli zihinsel güce de sahip. Onunla geçecek zamanımız çok keyifli olacak." dedi.

Kökçü, takımının Vitesse ile hafta sonunda oynadığı maçta bir gol atarak bu sezon ikinci kez fileleri bulmuştu.