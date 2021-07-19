Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin, milli takımda sakatlandı

Kanadalı oyuncu, ABD maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Cyle Larin, Kanada Milli Takımı'nda bir sakatlık yaşadı.

Gold Cup'ta oynanan Amerika Birleşik Devletleri - Kanada maçına ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki golcü, ikinci yarının başında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Larin'in sağlık durumu ile ilgili Beşiktaş kulübünden henüz bir açıklama yapılmadı.

Neler oldu?

ABD ile Kanada, pazar gecesi Gold Cup'ta, Amerika'da bulunan Children's Mercy Park'ta karşı karşıya geldi. ABD, Shaquell Moore'un 1. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazanmayı başardı.

Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin, karşılaşmaya ilk 11'de başladı fakat 53. dakikada sakatlandı ve oyundan alındı.

Kanada Teknik Direktörü John Herdman, Larin'in yaşadığı sakatlığın ciddi görünmediğini açıkladı ve şu yorumu yaptı:

"Larin’in kontrollerin ardından daha net bilgiye ulaşıp konuşabiliriz."

Cyle Larin'in geçtiğimiz sezonki performansı

Kanadalı oyuncu, Beşiktaş'ta sergilediği performans ile sezon başında kendisinden beklenenin bir hayli üzerine çıkmayı başardı.

Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Larin, rakip filelere 23 gol atıp altı da asist yaptı.

Süper Lig'de 19 gol atan 26 yaşındaki oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda fileleri üç kez havalandırırken, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda da bir kez gol sevinci yaşadı.

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