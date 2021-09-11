Beşiktaş'ın 36 yıllık rekoru egale etmesine bir maç kaldı

Sezon başından bu yana kalesini gole kapayan Sergen Yalçın'ın takımı gözünü 36 yıllık rekora dikti.

Süper Lig'in dördüncü haftasında sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş, oldukça ilginç bir başarıyı egale etmeye de bir adım daha yaklaştı.

Ligde oynadığı dört maçta da kalesini gole kapayan siyah-beyazlı takım, 1985-1986 sezonundaki ilk beş maçta gol yememe serisine yaklaşmış oldu.

Beşiktaş, Süper Lig tarihinde üçüncü kez bir sezonda çıktığı ilk dört maçta da gol yemedi (2021/22, 1985/86, 1968/69).

Ligin ilk haftasında 3-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçında, takip eden haftalarda ise Gaziantep FK, Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor karşısında gole izin vermeyen genç kaleci Ersin Destanoğlu da böylece önemli bir başarıya imza attı.

Beşiktaş'ın beş maçta gol yemeyerek başladığı 1985-1986 sezonunda ise siyah-beyazlı takımın kalesini Zafer Öğer korumuştu.

Kadroda tanıdık isimler vardı

Söz konusu sezonu 56 puanla tamamlayan ve Galatasaray'ın önünde averajla şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, 36 maç sonunda 21 gol yerken, ligin en az gol yiyen ikinci takımı ve 65 golle ligin en fazla gol atan takımı olmuştu.

Beşiktaş'ın unutulmaz bir şampiyonluğa ulaştığı sezonda kadroda daha sonra Beşiktaş teknik direktörlüğü yapacak Samet Aybaba ve Rıza Çalımbay gibi isimler de yer almıştı.

Ziya Doğan, Feyyaz Uçar, Gökhan Keskin gibi futbolu bırakmalarının ardından Beşiktaş teknik heyetinde bulunan isimlerin yanı sıra 100. yılda Beşiktaş'ta genel menajerlik görevini yürüten Sinan Engin'in de yer aldığı kadronun teknik direktörlüğünü ise Yugoslasv teknik adam Branko Stankovic yapmıştı.

Türkiye'de Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ile de şampiyonluk yaşayan Stankovic, Karşıyaka'da da çalışmıştı.

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