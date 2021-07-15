29 yaşındaki oyuncu, İsviçre 2. Ligi’nden İngiltere Premier Ligi'ne uzanan yolculuğunun en olgun dönemini yaşıyor.

Euro 2020 beklerin turnuvaya damga vurduğu bir turnuva oldu. Yeni oyun pratikleri, beklerin artık daha yaratıcı birer hücum silahı olmalarını gerektiriyor. Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı sol bek-sol kanat oyuncusu Ezgjan Alioski de o oyunculardan biri... Kuzey Makedonya ile her ne kadar sönük bir turnuva geçirmiş olsa da, Alioski etkili bir hücumcu ve kariyerindeki gelişimiyle ilham veriyor.

Kariyer yolculuğu

Kariyerine Young Boys alt yapısında başlayan Ezgjan Alioski, A Takımda şans bulamayınca 2013-14 sezonunda İsviçre Challange League’deki (2. Ligi) Schaffhausen’a transfer oldu. Bu takımda 2,5 sezon geçiren Makedon oyuncu, 2015-16 sezonunun ikinci yarısında Süper Lig’deki Lugano’nun yolunu tuttu. İlk çıkışını bu takımda gerçekleştiren Alioski, sol bek olarak transfer edilmesine rağmen Zdenek Zeman sayesinde özel bir oyuncu olmaya başladı. Daha ilk aylarında Zeman’ın ters kanatta hem kanat bek hem de kanat olarak oynattığı oyuncu, 2016-17 sezonunda da hem Paolo Tremazzani’nin hem de sezon içinde yerine gelen Andrea Manzo’nun vazgeçilmezi ve joker oyuncusu oldu. O sezon skor gücü iyice açığa çıkan Alioski, santrfor dahil 6 farklı pozisyonda oynarken 30 gole doğrudan etki etti (16 gol, 14 asist)

Alioski’nin Lugano’daki yükselişi onu sezon bitiminde Thomas Christiensen’in başında olduğu Leeds United’a getirdi. Championship’te 2017-2018 sezonunda ve Marcelo Bielsa’nın takımın başına geçtiği sonraki sezonda hemen hemen aynı performansı ve devamlılığı gösteren oyuncu; her iki sezonda da 7’şer gol attı ve 5’er golün de hazırlayıcısı oldu. Alioski, Bielsa’nın Championship’te geçirdiği ikinci sezonda özellikle 2020 başında daha az süre almaya başladı ve bir rotasyon oyuncusuna dönüştü. Makedon oyuncu Bielsa’nın sıklıkla kullanmaya başladığı 3-3-3-1 formasyonunda çoğunlukla kanat bek olarak forma giyiyordu. Leeds United’ın yıllar sonra Premier Lig’de boy göstermeye başladığı geçtiğimiz sezon yeniden daha sık forma şansı bulan Alioski, Bielsa’nın en güvendiği oyuncularından biri olmaya devam etti.

Özellikleri

Alioski’nin İsviçre 2. Ligi’nden İngiltere Premier Ligi’ne çıkarken gösterdiği gelişime bakıldığında; son olarak Marcelo Bielsa’nın elinde farklı set oyunları oynayabilen, aklını daha çok kullanan bir oyuncuya dönüştüğü rahatlıkla görülebilir.

Patlayıcı kuvveti, çabuk hızlanması, pres gücü ve kararlılığı Alioski’nin en çok dikkat çeken özellikleri... Geniş alanda birden kaleye inebilme özelliği olan Alioski, dikkat çeken dribling yeteneğinin yanında etkili şutları olan, skor üretme becerisi gelişmiş bir oyuncu. Sol ayaklı olmasıyla birlikte diğer ayağını da kullanabiliyor. Bunun yanı sıra, bek orjinli bir oyuncu olmasına rağmen yine Bielsa döneminde defansif açıdan geliştiğini söylemek mümkün. Kariyeri boyunca sol bek, sol kanat, sağ kanat, on numara ve hatta forvet olarak da oynamış olması da çok yönlülüğü hakkında fazlasıyla fikir veriyor.

Zayıf yanlarına gelince… Bek oynadığında uzun boylu kanat forvetlere karşı üstünlük kurması zor. Bunun yanında, oyun aklı Bielsa sayesinde ne kadar gelişmiş olursa olsun, halen yanlış kararlarla hatalı hamlelerde bulunma olasılığı yüksek. Oyun içi devamlılığında sıklıkla kopmalar yaşayan oyuncunun orta kalitesinin de standardı tutturduğunu söylemek güç.

Galatasaray’da hangi pozisyonlarda oynayabilir?

Ezgjan Alioski sol bekte oynadığı takdirde Saracchi’ye göre hücuma daha çok katkı verebilecek bir oyuncu. Bununla birlikte Fatih Terim, kendisinden Ömer Bayram gibi sol bek, sol kanat ve merkez orta saha gibi farklı pozisyon ve rollerde faydalanabilir. Her iki oyuncunun da benzeyen oyun tarzları, çok yönlülükleri ve fiziksel özellikleri bu ihtimali yüksek kılıyor.

Oyuncunun ters kanatta bile oynama becerisi ve belli bir ölçüde dengeye kavuşan hücum ve defans özellikleri düşünüldüğünde, Terim’in kurgusunda birçok seçenek ortaya çıkıyor. Pres gücü oldukça yüksek Alioski’nin sezon içinde fark yaratacak bir oyuncu olması muhtemel. Gerçekleşmesi hâlinde Alioski, Galatasaray için oldukça isabetli bir transfer olur.