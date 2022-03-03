YORUM | Samet Çayır @sametcayir

Kariyerinde Chelsea ve Borussia Dortmund'da oynamış bir oyuncunun, Süper Lig'e geldiğinde eleştirilerin odağındaki isim olması düşük bir ihtimaldir.

Tabii bu isim, Michy Batshuayi değilse...

Beşiktaş'ın bu sezon şampiyonluk yarışına erken havlu atmasının tek sebebi elbette Batshuayi değil. Fakat onun başı çektiği bir 'gol' problemi olduğu da apaçık ortada.

Belçikalı golcü, harcadığı inanılmaz fırsatlarla Beşiktaşlı taraftarlara saç baş yoldurmaya devam ediyor.

İşte son örnek. Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a evinde 2-1 mağlup olan Kartal, kupadan elendi ve Batshuayi yine birkaç net fırsattan faydalanamadı.

Batshuayi'nin bu problemi uzun zamandır gündemde ve basın toplantılarında Önder Karaveli'ye de zaman zaman soruluyor. Karaveli, Çaykur Rizespor maçının ardından basın toplantısında böyle bir kriz olduğunu kabul etti golcü oyuncu ile ilgili şunları söyledi:

"Gol atamadığında dünyadaki bütün oyuncular üzülür. Batshuayi de bizim beklentimizi biliyor. Ama sadece gol atmak için sahada değil.

"Gol atmak için çabasını görüyoruz. Santrforlar sadece şiddetli vuruş yapmaz. Onun vuruş şiddetinde sorun yok ama doğru yere vurma konusunda biraz sıkıntı olduğu aşikâr. Ama bunu da düzeltecektir.”

Gerçekten de Batshuayi, son derece çalışkan ve 'ekmeğini taştan çıkaran' bir oyuncu. Fakat iş final kısmına geldiğinde Karaveli'nin belirttiği 'isabet' sorunu ayyuka çıkıyor.

Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, 27. haftaya gelindiğinde rakip filelere 57 gol atmıştı. Bu sezon ise 27 maçta 40 gol mevcut.

Gol sayısında bu sezonki yüzde 42.5'lik düşüş, Kartal'ın şampiyonluk yarışından kopmasının en büyük nedenlerinden biri.

Kuşkusuz ki Kartal, geçen sezon takımı sırtlayan oyuncuların başında gelen Vincent Aboubakar'ı arar hale geldi. Geçen sezon sakalığından dolayı ligin bir bölümünde oynayamayan Kamerunlu santrfor, çıktığı 26 maçta 15 gol atmıştı.

Şu ana kadar ligde 22 kez forma giyen Batshuayi'nin 11 golü var.

Evet, Aboubakar gol ortalamasında ufak bir adım önde ve bu büyütülecek bir fark değil. Fakat Kamerunlu golcü geçen sezon bu kadar fazla gol kaçırmıyordu.

Bununla birlikte Aboubakar'ın derine gelip oyun kurulumunda takıma ekstra katkı sağlaması, takım arkadaşlarının da gol sayısını yükseltiyor ve bu zenginlik de başarıyı getiriyordu.

Bu sezon ise yük, genellikle Batshuayi'nin omuzlarında ve onun bitiricilik konusunda yaşadığı problemler, Kartal'ın puanını bir hayli düşürdü.

Aboubakar'ın takımın oyun kurulumuna koyduğu katkı yadsınamaz bir gerçekti. Bu, takımın gol sayısının artmasına yardımcı olurken aynı zamanda daha farklı futbolcuların gol atmasını da sağladı.

Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı takımda 27. hafta itibariyle 18 farklı oyuncu gol atmıştı. Bu sezon ise 27. hafta itibariyle bu sayı 13'te kaldı.

Kartal'da Ghezzal'ın da bu sezonki performansında ciddi bir düşüş olduğu bir gerçek. Burada ondan bahsetmenin tam da sırası. Cezayirli kanat oyuncsu, geçtiğimiz sezon 27 haftada 1 gol 10 asistle oynamıştı.

Bu sezon ise 27 haftada yalnızca iki asist yapabildi. Gol sayısı ise üç. Yani Ghezzal'ın skor katkısı üç katından daha fazla düşmüş durumda.

Aboubakar'ın sürekli derine inip takım arkadaşlarına alan açması, belki de en çok Ghezzal'in işine yarıyordu. Yıldız oyuncu bu sezon bu lüksten yoksun kaldı.

Beşiktaş'ın bitiricilik problemini belki en iyi yansıtan istatistik ise gol beklentisi ile atılan gol arasındaki fark.

OPTA verilerine göre Kartal, geçen sezon 47.21 gol beklentisinden 53 gol çıkarmayı başardı. Bu sezon ise 43.33 gol beklentisinden yalnızca 36 gol çıktı.

Yani Beşiktaş, atması gereken golden yedi gol daha az kaydetti.

2020-21 sezonu Gol beklentisi Atılan gol sayısı 27 maç 47.21 53

2021-22 sezonu Gol beklentisi Atılan gol sayısı 27 maç 43.33 36

Tabii ki Kartal'ın oyunu geçen sezona göre tamamen değişti. Miralem Pjanic'in takıma dahil olması, topu geri kazanma süresini de düşürmüş olabilir.

Aynı zamanda sezon başında Şampiyonlar Ligi temposuna ayak uydurmak için kondisyon antrenmanlarının ağır tempoda olması, takımın fizik gücünü alt üst etmiş olabilir.

Fakat her şeye rağmen Aboubakar'ın hem toplu hem de topsuz oyundaki etkileri ortada. Batshuayi'ye göre çok önde olduğu da açık.

İlkbahara mutsuz ve biraz da umutsuz giren Beşiktaş, bu sezon Kamerunlu futbolcuya sahip olmuş olsaydı belki de şu anda hâlâ zirve yarışındaydı.

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