Ronald Koeman: Laporta bana Xavi'nin Barcelona'nın hocası olamayacağını söyledi

Eski Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, başkan Joan Laporta'nın kendisine "Xavi'nin tecrübesiz olduğunu bu nedenle onunla çalışmayacağını" söylediğini itiraf etti.

Hollandalı çalıştırıcı, Ağustos 2020'de başına geçtiği Barcelona'dan geçtiğimiz Ekim ayında hayal kırıklıklarıyla ayrıldı.

La Liga'da ve Avrupa'da kötü gidişatın faturası Koeman'a kesilirken deneyimli teknik direktörün koltuğuna bir başka Barça efsanesi Xavi getirildi.

Ronald Koeman ne söyledi?

Algemeen Dagblad'a konuşan Ronald Koeman, Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın takımı Xavi'ye emanet etmesiyle ilgili eleştiride bulundu. Hollandalı, Laporta'nın kendisine Xavi'nin tecrübesiz olduğunu ve onunla çalışmayacağını söylediğini belirtti:

"Laporta bana binlerce kez Xavi'nin tecrübesiz olduğunu ve onun hocası olmayacağını söyledi."

"Ancak ben de Laporta'nın hocası değildim. İlk andan itibaren bu duyguyu hissettim"

"Barcelona'da gerçekten başarılı olmak istiyordum. Ama Laporta'nın benden kurtulmak istediğini fark ettim."

Koeman'dan koltuğu devralan Xavi, ara transfer döneminde Manchester City'nin yıldız ismi Ferran Torres'i kadrosuna katmayı başardı. Ancak Torres'e ödenen yüklü bonservis bedeli, Koeman'ın yönetimin dürüstlüğünü sorgulamasına yol açmış gibi görünüyor:

"Kulüp yönetiminin ısrarı üzerine, finansal durumu düzeltmek için bazı oyuncuların gidişine onay verdim."

"Ama Lionel Messi'nin gitmesine izin verdikten sonra gidip 55 milyon euro'ya oyuncu transfer ettiler."

"Bunu görünce insanın aklına başka şeyler geliyor. Messi neden gitmek zorundaydı?"

Barcelona şu anda ne durumda?

Barcelona, Xavi yönetiminde yeniden yükselişe geçti. Yeni bir kadro yapılanmasına giren Katalan devi La Liga'da topladığı 45 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Barça, Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray ile eşleşti.

Yeni sezona Ronald Koeman yönetiminde başlayan Barça, 12 maç sonunda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alıp Hollandalı teknik direktör ile yollarını ayırmıştı.

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