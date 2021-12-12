Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Kayserispor galibiyetini Serpil Hamdi Tüzün’e armağan etti

Vodafone Park’ta Yukatel Kayserispor’u 4-2 yenen Beşiktaş’ta, teknik sorumlu Önder Karaveli geriye düşmelerine rağmen maçı bırakmadıklarını ifade etti.

Harika bir reaksiyon göstererek maçı kazandıklarını söyleyen Karaveli, Kayserispor karşısındaki galibiyeti Serpil Hamdi Tüzün’e hediye etti.

Ne söylendi?

Önder Karaveli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Geriye düşmemize rağmen oyuncularımız vazgeçmedi. İkinci golü yediğimiz an ile maçın bittiği ana kadar harika bir reaksiyon gösterdik.

“Güven ve Oğuzhan değişikliği de oyunun hücum tarafını etkiledi. Bu değişiklikleri biraz daha erken yapmayı düşünüyorduk, ama akan oyunda pozisyonlar bulmamız bu değişikliği geciktirdi.

“Beşiktaş'ın çok ihtiyacı olan galibiyeti aldık. Bu yüzden, hepimizi çok mutlu olduk.

"Sergen Yalçın'ın ayrılması üzerimizdeki baskıyı artırdı. Maça hazırlanırken oyuncuların reaksiyon göstereceklerini biliyorduk.

“Kayserispor merkezi iyi kapattı, bu da beklediğimiz bir şeydi. Oyunculardan biraz daha kenarı kullanmalarını istedik ve başarılı olduk. Bu şekilde pozisyonlarımız artmaya başladı.

"Bu galibiyete ihtiyacımız vardı"

“Camianın ve takımın bu galibiyete ihtiyacı vardı ve bugün bunu başardık.

"Doğduğum semtin takımını çalıştırmak harika bir duyguydu. Bugün, ailem de buradaydı. Hayatımın en mutlu günü diyebilirim.

"Bana ne görev verilirse ben onu yaparım. 9 yaş altı takımın sorumlusu olduğumu söyleseler onu da yaparım."

Konuşmasının son bölümünde Serpil Hamdi Tüzün’e teşekkür eden Karaveli, “Bu harika galibiyeti Sergen Yalçın’ı, Ziya Doğan’ı, Rıza Çalımbay’ı futbol oynarken antrenörlüğe hazırlayan, hocaların hocası Serpil Hamdi Tüzün’e armağan etmek istiyorum.

“Ülke futboluna çok şey kattı ve hayatını Beşiktaş’a adadı” dedi.

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