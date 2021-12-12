Feyyaz Uçar, Mircea Lucescu'nun Sergen Yalçın'a olan hayranlığını anlattı: "Ne Zidane ne Ronaldo..."

Beşiktaş’ın efsane futbolcularında Feyyaz Uçar; Mircea Lucescu’nun Sergen Yalçın’ı Ronaldo ve Zidane’dan daha yetenekli bulduğunu ifade etti.

Lucescu’nun, Sergen Yalçın’ı çok sevdiğini belirten Feyyaz Uçar, Rumen teknik direktörün Sergen’in iyi bir hoca olacağını gördüğünü de vurguladı.

Ne söylendi?

BeIN Sports kanalında yorumculuk yapan Feyyaz Uçar; Lucescu'nun Sergen Yalçın hakkındaki görüşleriyle ilgili şu şekilde konuştu:

"Lucescu, Sergen'i hayranlık derecesinde seviyordu. Mircea Lucescu'ya göre Sergen Yalçın, Zidane ve Ronaldo'dan daha yetenekliydi.

"Bir gün idmanda bir pozisyon oldu ve Lucescu bunun üzerine, 'Ne Zidane, ne Ronaldo… Sergen, hepsinden daha yetenekli' dedi.

"Mircea Lucescu, sadece Sergen'den fikir alırdı ve onun İyi bir hoca olacağını düşünüyordu.”

Sergen Yalçın’ın, Beşiktaş’taki teknik direktörlük performansı nasıldı?

Beşiktaş’ta Abdullah Avcı’nın yerine teknik direktörlüğe başlayan Sergen Yalçın, Siyah Beyazlı ekiple 47 resmi maça çıktı.

Sergen, Beşiktaş ile toplamda 31 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş’ı 2020-2021 sezonunda Süper Lig şampiyonluğuna taşıyan Yalçın, Siyah Beyazlılarla ligde 40 maça çıkarken 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, toplamda 89 gol atarken kalesinde 44 gol gördü.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ı Türkiye Kupası zaferine de ulaştıran Sergen, kupadaki 5 maçı da kazanırken takımı 10 gol attı ve 4 gol yedi.

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