YORUM | Beşiktaş, Dolmabahçe'de reaksiyon gösterdi

Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın takımdan ayrılmasının ardından ilk maçını Kayserispor ile oynadı. Mücadeleye Önder Karaveli yönetiminde çıkan Siyah Beyazlı ekibin, nasıl bir oyun oynayacağı merak ediliyordu.

Siyah Beyazlı ekip, hocasının takımdan ayrılmasının ardından Kayserispor maçını kazanarak moral bulmak ve Süper Lig için yeniden iddialı bir döneme girmek istiyordu.

Sergen Yalçın’ın bazı oyuncularla arasında problem olduğu ve bu futbolcuların, sezon başından beri hocayla arasının iyi olmadığı dedikoduları vardı.

Bu söylentilerin gerçek olup olmadığı, Siyah Beyazlı futbolcuların Kayserispor maçında nasıl bir reaksiyon göstereceğiyle çok yakından ilgiliydi.

Bazı futbolcuların performansı artacak mıydı? Bu sorunun cevabı, en azından Sergen Yalçın’ın ayrıldığı ilk maçta aranacaktı.

Atiba ve Can maça iyi başladı

Beklenildiği gibi, Beşiktaş maça baskılı başladı ve Kayserispor’u hataya zorladı. Orta alanda Atiba ve Can iyi mücadele etti ve karşılaşmanın ilk bölümünde rakibin ani ataklarla çıkmasına izin vermedi.

Kayserispor kendi yarı alanında kalabalık durdu ve Sarı Kırmızılı ekibin oyuncuları birbirine oldukça yakın oynadı.

Beşiktaş, kalabalık bir şekilde hücum ederken Kayserispor kaptığı toplarla hızlı bir şekilde rakip kaleye yöneldi ve Kayseri ekibi golünü de bu şekilde buldu.

Kayserispor, Beşiktaş kalesine çektiği ilk isabetli şutta Mame Thiam ile golü buldu.

Sarı Kırmızılı ekip, ilk yarıyı önde bitiriyorum dediği anda kalesinde golü görünce Beşiktaş ikinci yarıya daha umutlu başladı.

Maçta tempo çok yüksekti

Siyah Beyazlı takım devre arasından sonra ikinci yarıya daha istekli başladı. Özellikle ikinci yarının başında Kayserispor’u kendi yarı alanına hapsetti ve neredeyse bütün sahipsiz topları kaptılar. Maçta yüksek bir tempo vardı.

Beşiktaş, etkili hücum yaparken savunmasının arkasında büyük boşluklar verdi. Kayserispor, bu boşlukları Emrah ve Thiam ile çok iyi değerlendirdi ve Beşiktaş bir türlü bu soruna çare bulamadı.

Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezonun aksine eksik olan şey konsantrasyon kaybı mıydı, yoksa Süper Lig ve Türkiye Kupası’nı kazanan takım başarıya doymuş muydu? Batshuayi, bu soruların cevabını attığı 2 gol, yaptığı bir asist ve sahaya yansıttı bitmeyen hırsıyla verdi.

Michy Batshuayi, maçın genelinde çok koştu ve istediği pozisyonları buldu. Belçikalı golcü, skoru kabullenmeyen yapısıyla geçtiğimiz sezonki Beşiktaş’ı hatırlattı.

Yıldız golcü, Beşiktaş taraftarının “Burası Beşiktaş herkes kendisine gelsin” sesine kulak verdi.

Skoru kabullenmeyen ve karşılaşmayı daha fazla isteyen Siyah Beyazlı ekip, Kayserispor karşısında iki defa geriye düşmesine rağmen karşılaşmayı maçı başardı.

Beşiktaş'ta, oyuncuların performansında Batshuayi dışında gözle görülür bir artış olmadı ve ortada dolaşan söylentiler şimdilik sahipsiz kaldı.

Artık sadece Süper Lig'e ve Türkiye Kupası'na odaklacak olan Beşiktaş'ın daha rahat bir periyoda gireceği de çok açık.

Serdar Saatçi sınıfı geçti

Beşiktaş’ta genç stoper Serdar Saatçi, ileriye dönük iyi sinyaller verdi. Başarılı müdahalelerde bulunan Serdar; Opta’nın, 2010-11’den beri detaylı analize başladığı günden beri Beşiktaş’ın asist yapan en genç futbolcu oldu.

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