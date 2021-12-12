Xavi: Barcelona'nın psikolojik bir sorunu var

Oyuncularının daha cesaretli olmaları gerektiğini kabul eden Xavi'ye göre, Barcelona'nın "psikolojik bir sorunu" var.

Geçtiğimiz ay Camp Nou'da Ronald Koeman'ın koltuğunu devralan Xavi, ilk üç maçından iki galibiyet, bir beraberlik çıkararak sezona kasvetli bir havayla başlayan Barça'daki kötü bulutları dağıttı.

Ancak Real Betis'e karşı alınan 1-0'lık mağlubiyet ve Şampiyonlar Ligi'ne Bayern Münih yenilgisininin ardından veda edilmesi olumsuz havayı geri getirdi.

Xavi ne söyledi?

Basın toplantısında konuşan Xavi, Barça'nın başarılı olmak için yetenekli oyunculara sahip olduğunu söylerken yeniden meydan okuyabilmeleri için oyuncularını 'cesur' olmaları gerektiği konusunda uyardı: "Bu futboldan ziyade psikolojik bir sorun."

"İnanmaları gerekiyor. Onları yüreklendirmeye ve cesur olmaya teşvik ediyoruz. Barcelona'da 6/10 ya da 7/10 seviyelerinde oynamak yeterli değil. Mükemmeli hedeflemelisiniz."

"Eksik olan bu. Cesaret, yükseğe hedef almak. Barcelona'nın yapamadığı bu. Oynamak istediğimizden çok da uzak değiliz."

"Takım rekabet edecek ve şampiyonluklar kazanacak seviyeye sahip. Bayern maçında psikolojik bir durum da vardı, ama aynı zamanda alışkanlıkların kaybolduğunun bir işaretiydi."

Barcelona bu sezonu lehine çevirebilir mi?

Xavi, Barça'nın Pazar günü Osasuna ile oynayacağı La Liga karşılaşması öncesinde konuştu ve ilk dört sırada yer almak için kazanmaları gerekiyor.

Bu sezon lig şampiyonluğu Barcelona'nın çok uzağında görünüyor ancak rekabet etmek isteyecekleri iki kupa daha var.

2003-04'ten bu yana ilk kez Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Barça bu yarışın finaline kadar gitmek isteyecektir. Ayrıca İspanya Kral Kupası'nı kazanmak da Katalan devi için önemli.