Beşiktaş teknik direktörlüğü için ismi geçen Valerien Ismael kimdir?

A Spor'un haberine göre, Beşiktaş Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

46 yaşındaki çalıştırıcının sezon sonunu beklemeden göreve başlayacağı ve Beşiktaş yönetiminin 3 Nisan'daki Trabzonspor maçına kulübede Ismael ile çıkmak istediği belirtildi.

Valerien Ismael'in kariyeri

Futbolculuk yıllarında Fransa, İngiltere ve Almanya liglerinde top koşturan Ismael; Strasbourg, Crystal Palace, Lens, Werder Bremen, Bayern Münih ve Hannover formalarını giydi.

2009'da aktif futbolculuk yaşamını noktalayan Ismael, hiç vakit kaybetmeden Hannover kulübünde teknik ekibe geçiş yaptı. 2011 yılında Hannover'in rezerv takımını çalıştırmaya başlayan Ismael, daha sonra bir sezon da Wolfsburg'un rezerv takımını yönetti.

2014'de A takım düzeyindeki ilk tecrübesi için Nürnberg'in başına geçen Ismael'in buradaki macerası kısa sürdü. Wolfsburg'a dönen Fransız çalıştırıcı, 2016'da geçici olarak A takımı devraldı ve ardından kulüple uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Ancak Ismael'in Wolfsburg macerası da toplam 17 maç sürdü.

2018'de Yunan ekibi Apollon Smyrnis ile anlaşan Ismael, takımın başında bir maça çıktıktan sonra kulüp başkanıyla yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle kulüpten ayrıldı.

2019'da LASK Linz'de hem teknik direktör, hem sportif direktör olarak göreve getirilen Ismael, Avrupa kupalarında kulüp tarihine geçen başarıların mimarı oldu. Şampiyonlar Ligi elemelerinde Basel'i eleyerek büyük sürpriz yapan LASK, Club Brugge engeline takılınca yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti.

Tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde mücadele eden Avusturya ekibi; Sporting Lisbon, PSV Eindhoven ve Rosenborg'la birlikte yer aldığı grubu lider bitirdi. Son 32 turunda Alkmaar'ı eleyen LASK, bir sonraki turda Manchester United'a elenerek kupaya veda etti.

Bir sonraki sezon Barnsley'nin başına geçen Ismael, takımı Championship'te beşinci sıraya taşıdı. Ancak playoff yarı finalinde Swansea'ye elenerek Premier Lig şansını kaçırdılar. Ismael yeni sezonda Championship'e düşen West Bromwich Albion'ın başına geçti, fakat alınan başarısız sonuçlar nedeniyle Şubat ayında görevine son verildi.

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