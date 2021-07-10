Beşiktaş - Rachid Ghezzal görüşmelerinde nihai sonuç çıktı

Beşiktaş kadroda tutmak için yoğun çaba harcadığı Rachid Ghezzal ile görüşmelerinde mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş yönetimi, Cezayirli yıldız ile oturduğu masadan eli boş dönmedi.

Siyah-beyazlılar geçen sezon Leicester City'den kiralık olarak takıma katılan Rachid Ghezzal'in performansından oldukça memnun kaldı.

Süper Lig'de asist kralı olan Ghezzal aynı zamanda 2010/11'den bu yana Süper Lig'de bir sezonda en fazla asist yapan oyuncu.

Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile anlaştı

NTVSpor'un haberine göre; Beşiktaş, Ghezzal'ın menajeri ile yapılan görüşmeleri nihai sonuca bağladı.

Siyah-beyazlı yönetim, Cezayirli oyuncu ile yıllık 2,5 milyon euro maaş ve ek ödemelerle 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Beşiktaş transferi tamamlamak adına Leicester City ile olan görüşmelerine ise devam ediyor. Yönetim ve İngiliz ekibi, Ghezzal'ın bonservis bedeli konusunda anlaşmaya çalışıyor.

Rachid Ghezzal'ın Süper Lig sicili

Geçen sezon Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, siyah beyazlı forma ile 35 maça çıktı.

Cezayirli yıldız, 8 gol ve 18 asist ile şampiyonluğa giden yolun kapısını araladı.

Siyah-beyazlıların kazandığı 2 kupada da önemli rol oynayan Ghezzal, Cicinho, Wesley Sneijder ve Edin Visca'yı geride bırakarak asistleriyle Süper Lig'e adını yazdırdı.

1⃣7⃣ - Opta'nın bu alanda istatistik tutmaya başladığı 2010/11'den bu yana bir Süper Lig sezonunda en fazla asist yapan oyuncular:



Rachid Ghezzal | 17 (2020/21)

Edin Visca | 15 (2017/18)

Wesley Sneijder | 15 (2016/17)

Cicinho | 15 (2013/14)



Saten. pic.twitter.com/0ceRO39E19 — OptaCan (@OptaCan) July 9, 2021

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