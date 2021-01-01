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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, Mısırlı sol kanat ile anlaştı

Yaz transfer dönemi başladı. Süper Lig ve Avrupa kulüplerinin transfer çalışmaları da hız kazandı.

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ramadan sobhi
Getty

Valentin Rosier, Beşiktaş'ta kalıyor 👇

2021-07-10T08:22:59Z

Fanatik'in haberine göre; Fransız sağ bekle yeni sezonda da yola devam etmek için anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlılar, tecrübeli futbolcunun kulübü Sporting’i de ikna etmeye çok yaklaştı.

Galatasaray’ın da kendisi için devreye girmesi sonrasında Rosier’in, menajeri aracılığıyla Cim Bom’a, “Ben Beşiktaş’la anlaştım” mesajını ilettiği belirtildi.

Falcao'nun ayrılmak için şartı var 👇

2021-07-10T08:20:35Z

Sabah'ın haberine göre; Takımdan ayrılması hep konuşulan Falcao istediği teklifin gelmesi halinde ayrılmak için sorun çıkarmayacağını belirtirken, bu ücretin yıllık 8 milyon euro olduğunun altını çizdi.

Sime Vrsaljko, Fenerbahçe'nin listesinde

2021-07-10T08:14:49Z

Fanatik'in haberine göre; Gökhan Gönül ile yeni sözleşme yapılmayacak olması, Nazım Sangare'nin bir türlü bekleneni verememesi Fenerbahçe'yi, yıldız bir sağ bek arayışına itti.

Listenin ilk sırasında ise Atletico Madrid'den Sime Vrsaljko var.

Sime Vrsaljko
Getty Images

Lokonga Arsenal yolunda

2021-07-09T20:12:25Z

Mikel Artetalı Arsenal, yeni sezon öncesinde kadrosunda revizyona gitmeye hazırlanıyor. Kuzey Londra ekibi, Anderlecht forması giyen Lokonga'yı 18 milyon pound karşılığında kadrosuna katmaya çok yakın.

21 yaşındaki oyuncunun ilerleyen günlerde sağlık kontrolünden geçmesi ve transferin resmileşmesi bekleniyor. 

Albert Lokonga

Etebo Watford'da

2021-07-09T20:09:39Z

Geride bıraktığımız sezonu Galatasaray'da kiralık olaran geçiren Etebo, satın alma opsiyonuyla birlikte Premier Lig'in yeni ekibi  Watford'a kiralandı.

Elche 🔁 Enzo Roco

2021-07-09T13:07:42Z

Yusuf Demir 🔁 Barcelona B

2021-07-09T12:12:56Z

Hugo Rodallega 🔁 Bahia

2021-07-09T09:10:24Z

Galatasaray, Moreno için teklifi artırdı 👇

2021-07-09T08:09:35Z

Estadio Deportivo'nun haberine göre; Galatasaray, Real Betis ile Alex Moreno için pazarlık halinde.

Betis, 28 yaşındaki bek ve kanat oyuncusunu satmaya hevesli ve Türkiye'den yaklaşık 7,5 milyon euro kazanmayı umuyor.

Ancak Galatasaray oyuncuyu satın alma opsiyonlu bir yıl kiralamak istiyor.

Alex Moreno Betis
Getty

Sergen Yalçın'dan Ghezzal'e rest 👇

2021-07-09T07:59:10Z