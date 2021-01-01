CANLI | Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, Mısırlı sol kanat ile anlaştı

Fanatik'in haberine göre; Fransız sağ bekle yeni sezonda da yola devam etmek için anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlılar, tecrübeli futbolcunun kulübü Sporting’i de ikna etmeye çok yaklaştı.

Galatasaray’ın da kendisi için devreye girmesi sonrasında Rosier’in, menajeri aracılığıyla Cim Bom’a, “Ben Beşiktaş’la anlaştım” mesajını ilettiği belirtildi.