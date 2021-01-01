CANLI | Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, Mısırlı sol kanat ile anlaştı

Valentin Rosier, Beşiktaş'ta kalıyor 👇
Fanatik'in haberine göre; Fransız sağ bekle yeni sezonda da yola devam etmek için anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlılar, tecrübeli futbolcunun kulübü Sporting’i de ikna etmeye çok yaklaştı.
Galatasaray’ın da kendisi için devreye girmesi sonrasında Rosier’in, menajeri aracılığıyla Cim Bom’a, “Ben Beşiktaş’la anlaştım” mesajını ilettiği belirtildi.
Gervinho ❤ Trabzonspor
Gervinho şampiyonluk istiyor.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 10, 2021
❤️💙 pic.twitter.com/knDo4PWrx6
Falcao'nun ayrılmak için şartı var 👇
Sime Vrsaljko, Fenerbahçe'nin listesinde
Fanatik'in haberine göre; Gökhan Gönül ile yeni sözleşme yapılmayacak olması, Nazım Sangare'nin bir türlü bekleneni verememesi Fenerbahçe'yi, yıldız bir sağ bek arayışına itti.
Listenin ilk sırasında ise Atletico Madrid'den Sime Vrsaljko var.
Galatasaray 🔁 Ramadan Sobhi
Galatasaray, Mısır ekiplerinden Pyramids'te forma giyen Ramadan Sobhi ile el sıkıştı. (@fanatikcomtr) 👀 pic.twitter.com/klDH4f0yc9— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 10, 2021
Lokonga Arsenal yolunda
Mikel Artetalı Arsenal, yeni sezon öncesinde kadrosunda revizyona gitmeye hazırlanıyor. Kuzey Londra ekibi, Anderlecht forması giyen Lokonga'yı 18 milyon pound karşılığında kadrosuna katmaya çok yakın.
21 yaşındaki oyuncunun ilerleyen günlerde sağlık kontrolünden geçmesi ve transferin resmileşmesi bekleniyor.
Etebo Watford'da
Geride bıraktığımız sezonu Galatasaray'da kiralık olaran geçiren Etebo, satın alma opsiyonuyla birlikte Premier Lig'in yeni ekibi Watford'a kiralandı.
✍️ Peter Etebo joins the Hornets on a season-long loan from Stoke City, with an option to buy, we are delighted to confirm!— Watford Football Club (@WatfordFC) July 9, 2021
🤝 @_AFEX
Elche 🔁 Enzo Roco
✍️ Elche, Karagümrük'ten Enzo Roco'yu 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. pic.twitter.com/d2qp4uW8GC— A Spor (@aspor) July 9, 2021
Yusuf Demir 🔁 Barcelona B
🔵🔴 Barcelona B takımı, Rapiw Wien forması giyen Türk asıllı oyuncu Yusuf Demir'i 500 bin euro karşılığında kiraladı.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 9, 2021
💰 Barcelona'nın oyuncuyu 10 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonu bulunuyor. pic.twitter.com/irbYL3BWQx
Hugo Rodallega 🔁 Bahia
Hugo Rodallega'nın yeni takımı belli oldu. ✍— TRT Spor (@trtspor) July 9, 2021
35 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, Brezilya ekibi Bahia ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 🇧🇷 pic.twitter.com/nnNOB4ocTY
Galatasaray, Moreno için teklifi artırdı 👇
Estadio Deportivo'nun haberine göre; Galatasaray, Real Betis ile Alex Moreno için pazarlık halinde.
Betis, 28 yaşındaki bek ve kanat oyuncusunu satmaya hevesli ve Türkiye'den yaklaşık 7,5 milyon euro kazanmayı umuyor.
Ancak Galatasaray oyuncuyu satın alma opsiyonlu bir yıl kiralamak istiyor.
Sergen Yalçın'dan Ghezzal'e rest 👇
Sergen Yalçın'dan Rachid Ghezzal yorumu 👀 pic.twitter.com/dHBEHjwFlH— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 9, 2021