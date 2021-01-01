Beşiktaş Paulinho'yu transfer ederek güçlenmek istiyor

Gelecek sezon Avrupa'da başarı hedefleyen Beşiktaş'ın dünyaca ünlü bir yıldızın transferi için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

Süper Lig'de şampiyonluğa çok yakın olan ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olabilecek bir kadro için çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'ın orta sahasını dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirebileceği belirtildi.

Brezilya basını Beşiktaş'ın 32 yaşındaki Paulinho ile ilgilendiğini iddia etti.

Yahoo Esportes' te yer alan habere göre kariyerini Çin Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande'de sürdüren Paulinho Avrupa'ya dönmeye hazırlanırken, oyuncuya en ciddi teklif Beşiktaş'tan geldi. Beşiktaş'ın yanı sıra üç Avrupa kulübünün daha ilgilendiği Paulinho daha önce Tottenham ve Barcelona'da oynamıştı.

Çin'e gidemiyor, Corinthians'a dönmüyor

Paulinho'nun eski takımı Corinthians'a dönebileceği iddiaları üzerine Yahoo Esportes'a açıklama yapan üst düzey bir Corinthians yöneticisi Paulinho'nun geri dönme ihtimalini sıfır olarak nitelendirdi.

Yıldız oyuncunun kariyerini Avrupa'da sürdüreceğini belirten yönetici, takım ismi vermekten kaçındı.

Çin'de forma giyen Brezilyalı oyuncuların yaşadığı vize probleminden dolayı ülkesine kalan ve evde olmasına rağmen 14 milyon euro'luk ücretini kazanmaya devam eden Paulinho, 2017-2018 başında 40 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuştu. Ligde 34 maçta 9 gol atan oyuncu şampiyonluk yaşamıştı.



2019'da döndüğü Guangzhou Evergrande'de 29 maçta 20 gol kaydeden yıldız oyuncu orta sahadaki iki yönlü oyunuyla fark yaratıyor.

55 kez giydiği Brezilya Milli Takımı formasıyla 13 gole imza atan Paulinho, ülkesiyle 2013 yılında düzenlenen Konfederasyonlar Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

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