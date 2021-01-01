Beşiktaş, Brezilyalı orta saha için teklif yaptı

Siyah-beyazlılar, Fernando Lucas Martins'i renklerine bağlamak istiyor.

Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Beşiktaş bir yandan da önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapmak için kollarını sıvadı.

Siyah-beyazlılar, Josef ve Atbia'nın yanındaki üçüncü oyuncudan bu sezon tam bir verim alabilmiş değil. O yüzden arayışlar bu bölge için yoğunlaşmış durumda.

Ne söylendi?

Ortacizgi.com'un haberine göre Beşiktaş, Çin Süper Ligi'nde Beijing Guoan forması giyen Fernando Lucas Martins'i gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı orta saha için Çin kulübüne resmî bir teklifte bulundu.

Beijing Guoan'dan yanıt bekleyen Kartal, gelen cevaba göre ya bu transfere noktayı koyacak ya da başka arayışlara geçecek. 29 yaşındaki merkez orta saha, geçtiğimiz sezon Spartak Moskova'dan Beijing Guoan'a transfer olmuştu.

Fernando Lucas Martins'in kariyeri

Tecrübeli oyuncu futbola Gremio'nun altyapısında başladı. 2010 yılında A takıma çıkan Fernando Lucas Martins, 2013 yılında 11 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Shakhtar Donetsk'e transfer oldu.

İki sezon Ukrayna'da top koşturan Brezilyalı futbolcu, daha sonra 8 milyon euro bonservis ücreti ile İtalya Serie A ekibi Sampdoria'nın yolunu tuttu.

Fernando Lucas Martins, bir sezon Sampdoria forması giydikten sonra Rus ekibi Spartak Moskova'ya transfer oldu. Sampdoria, bu transferden12.50 milyon euro bonservis ücreti elde etti.

Üç sezon Spartak Moskova'da top koşturan merkez orta saha, 2019'da Beijing Guoan'a kiralandı. Bir sonraki sezonun devre arasında Çin ekibi, 9.60 milyon euro ödeyerek oyuncunun bonservisini aldı.

Fernando Lucas Martins, kariyerinde toplamda 298 kez yeşil sahaya ayak bastı. Brezilyalı oyuncu, söz konusu 298 mücadelede rakip filelere 26 gol gönderirken 14 de asist yaptı.

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